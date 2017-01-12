​Откуда дровишки?

Мешок саксаула в областном цент­ре стоит одну тысячу тенге и выше. Его свободно продают в небольших точках по продаже дров, расположенных, как правило, в частных домах. Приобрести упаковку саксаула можно практически на каждой АЗС. Так что не обязательно быть браконьером, чтобы получить заветную связку реликтового дерева, спрос на который огромен. При этом ни одного факта наказания торговцев саксаулом в прошлом году не зарегистрировано.

Видя столь вольготную продажу, сотрудники территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЮКО даже сделали соответствующий запрос, чтобы понять, откуда в торговую сеть поступают упакованные в ящики и пакеты саксауловые дрова. Из ответа следовало, что некий предприниматель из Алматинской облас­ти получил еще 3 года назад право на санитарную порубку 500 куб. м саксаула. С тех пор и торгует им по всей стране.

– Я даже на АЗС Актау видел саксаул в продаже, – говорит Балхаш Кыстаубаев, начальник отдела территориальной инспекции лес­ного хозяйства и животного мира ЮКО. – На самом деле это не такой уж и большой объем. В общей сложности машин 10, не более. Боюсь, что это только прикрытие, как и разговоры о том, что кто-то где-то в питомнике выращивает саксаул на продажу. Это пустынное дерево растет очень медленно, и чтобы его пустить на дрова, понадобится ждать лет 20, не меньше.

Посадки саксаула, некогда вплотную окружавшие аулы и не относя­щиеся к землям лесхоза, сошли на нет. К примеру, раньше в районе Байиркумского моста были огром­ные полосы деревьев, которые совхоз «Задарья» высаживал в свое время для задержки песка. Теперь об их существовании не напоминает даже поросль. Реликтовое дерево, способное к самопроизводству, уничтожено на корню.

Экологическая ситуация в южном регионе страны не самая благополучная. Пять районов области относятся к зоне экологического бедствия Приаралья. Территория «предкризисного состояния» занимает десятки тысяч квадратных километров. Пустыня наступает, и это особенно отчетливо стало видно в последние десятилетия, когда нещадно вырубались саксаульники. Ими на юге обогревают дома, и для жителей негазифицированных отдаленных населенных пунктов Отрарского, Сузакского или Шардаринского районов зачас­тую это основной, если не сказать единственный, вид топлива. Точно так же он востребован в общепите. Чай, плов, лепешки, не говоря уж о шашлыке, приготовленные на саксауле, имеют специфический привкус. Южане знают, где готовят пищу на его дровах, и такие точки пользуются повышенным вниманием со стороны гурманов.

При столь высоком спросе на саксаул браконьеров не останавливает даже то, что с 2015 года незаконная порубка деревьев перешла в разряд уголовно наказуемых деяний. Более того, для многих местных жителей добыча саксаула стала чуть ли не основным видом заработка. Осенью прошлого года специалис­ты территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЮКО при проведении рейда в Отрарском районе остановили автомобиль, доверху груженый саксаулом. И хотя нарушители пытались уйти от инспекторов по степным дорогам, им ничто не помешало заявить, что саксаул они... нашли. Дескать, деревья лежали сваленными в кучу, а они их просто собрали и загрузили в машину, не пропадать же добру. Все задержанные оказались близкими родственниками, проживающими в селе Балтаколь.

При этом ни пилы, ни топора, которые могли бы стать уликами совершения преступления, у них не было. Это типичная схема, по которой действуют нарушители закона. Доказать факты порубки саксаула сложно. При вырубке саксаула не остается пеньков, которые можно использовать для проведения трассологической экспертизы. Деревья, как правило, выламывают с корнем, закрепляя стволы к машине или трактору. Спила не остается, а бугорок быст­ро засыпает песками, и уже не найти, где росло дерево. Это тоже затрудняет работу при сборе улик и доказательстве вины.

– Браконьеры хорошо изучили законодательство и умело пользуются имеющимися в нем лазейками, – считает прокурор специализированной природоохранной прокуратуры ЮКО Данияр Магауин. – Квалифицирующие приз­наки преступления согласно УК связаны с незаконной порубкой, повреждением и уничтожением зеленых насаждений. Предполагается, что инспекторы или лесники должны застать нарушителей на месте преступления и зафиксировать факт его совершения. Если же эти деяния невозможно доказать, то расследование дела прекращается, саксаул конфискуется, а лесорубов отпускают. И где гарантия, что они уже следующей ночью не отправятся на промысел?!

В специализированной природоохранной прокуратуре ЮКО предлагают дополнить статью 340 УК РК еще одним квалифицирующим признаком, включив ответственность за транспортировку саксаула.

– Почему-то на севере и юге сложилась неоднозначная судебно-следственная практика по уголовным преступлениям за незаконную порубку леса, – рассказывает Д. Магауин. – Здесь оперируют только статьей 340 УК РК, а в том же Павлодаре широко применяют еще и статью, предполагающую ответственность за хищение древесины. Судебно-следственная практика, на мой взгляд, должна быть единой и предполагать комплексную оценку преступления. В Щербактинском районе Павлодарской области смогли быстро свести на нет незаконную порубку в сосновом бору, применяя статью УК РК, предполагающую конфискацию техники, используемую при порубке леса. И все опасения, что могут пострадать невинные люди, в этом случае не более, чем досужие вымыслы. Давая тот же трактор в аренду, собственник должен знать, кому и зачем дает, а следовательно, нести ответственность. К тому же есть такое понятие, как регрессный иск, который позволяет взыскать понесенные убытки с виновника. По саксаулу такая практика пока не наработана, и это тоже играет на руку тем, кто бессовестно наживается, уничтожая саксаул.

В надзорном органе считают, что без привлечения малой авиации эффективная охрана саксаульников невозможна. Соответствующие заявки на авиационное патрулирование подавались в Министерство сельского хозяйства, но пока остаются без ответа. Кроме того, утвержденного Правительством норматива финансирования лес­ных учреждений недостаточно для обеспечения работников необходимой техникой, нужным количеством кордонов. Вывозится нарубленное из пустыни в основном ночью, и поставить надежный заслон физически невозможно, если учесть, что на одного лесника приходится 40 тыс. га охраняемой территории.