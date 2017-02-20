​Откуда «плывет» «Синий кит»?

По информации директора школы-интерната № 12, в ходе профилактического осмотра среди проживающих в интернате детей установлены 4 подростка, на руках которых обнаружены следы несвежих порезов и царапин, нанесенных в разное время. Это 2 девочки и 2 мальчика в возрасте 14–15 лет. При этом у одной девочки порез сделан в виде кита. Педагоги тут же проинформировали родителей детей, которые в тот же день обратились в полицию с заявлениями о привлечении неизвестных лиц к уголовной ответственности по факту доведения до самоубийства.

Сообщается также, что в ходе проводимых в настоящее время досудебных расследований изъяты мобильные телефоны детей, устанавливаются обстоятельства и причины нанесения порезов.