​Отличились мастера

Юрий МАКАРОВ

На ступеньки пьедестала почета, в том числе и высшую, поднялись как опытные палуаны, так и перспективные молодые спортсмены. Среди асов вновь отличились Дархан Баяхметов (ВКО), Даниял Гаджиев (Алматы), Асхат Дильмухамедов и Маргулан Асембеков (оба – Алматинская область), Айым Абдильдина (Астана), Эльмира Сыздыкова (Карагандинская область), Екатерина Ларионова (ЗКО), Даулет Шабанбай (Павлодарская область), Артас Санаа (Актюбинская область) и другие.

Впереди шесть этапов

Сегодня в Австралии стартует первая в 2016 году велогонка высшей категории – многодневка Tour Down Under. Команду «Астана» на ней будут представлять казахстанцы Арман Камышев и Дмитрий Груздев, голландцы Льюв Вестра и Ларс Боом, бельгиец Лоуренс де Врезе, испанец Луис Леон Санчес и итальянец Давид Малакарне.

А в воскресенье, за два дня до старта шестидневки, участники предстали перед зрителями в ознакомительной гонке-критериуме по дорогам Аделаиды. К радости местных болельщиков, победу на трассе протяженностью 51 километр одержал австралиец Калеб Юэн, выступающий за Orica-GreenEdge. Лучшим в составе «Астаны» был Арман Камышев, завершивший пролог на 30-м месте.

Финишировал «Дакар»

В Аргентине завершился самый экстремальный в мировом календаре ралли-рейд «Дакар»-2016. За две недели участники преодолели свыше 9 тыс. км пути, в том числе сложнейших участков.

Нашу страну в этих соревнованиях представляли два экипажа. За команду Astana Motorsports в классе грузовиков на «Татре» ехали пилот Артур Ардавичус, штурман Игнат Фальков и механик Филип Скробанек. В своем классе Т4 они заняли 11-е место. Выступавшие за команду Kazakhstan на «Форде» Андрей Чередников и Дмитрий Цыро финишировали на 25-й позиции.

И теперь – о победителях. В классе внедорожников победили французы, на грузовиках – голландцы, австралиец Тоби Прайс стал лучшим мотоциклис­том «Дакара», а аргентинец Маркос Патронелли выиграл соревнования на квадроциклах.

Соперники известны

В первом в новом году теннисном турнире Большого шлема Australian Open выступят четыре казахстанских спорт­смена, включенных в основную сетку благодаря своему высокому рейтингу. Еще трое, увы, не смогли пройти квалификацию.

Уже известны соперники наших земляков по первому раунду. Юлия Путинцева сыграет с Каролин Возняцки (Дания), Зарина Дияс – с Мэдисон Кис (США), Ярослава Шведова – с Цветаной Пиронковой (Болгария), Михаил Кукушкин – с Жоау Соуза (Португалия). Все казахстанские теннисисты заявились и в парных разрядах и также знают своих стартовых соперников. По ходу соревнований мы будем знакомить читателей с партнерами наших игроков, но уже сейчас не можем не назвать напарницу Ярославы Шведовой – опытнейшую австралийку Саманту Стосур. В первом круге они сыграют против румынки Александры Дулгеру и испанки Сильвии Солер-Эспиноса. 

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