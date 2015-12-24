​Отличились на выезде

фото с сайта ХК «Металлург»

Десятидневная пауза в Континентальной хоккейной лиге пошла на пользу столичному «Барысу» – после перерыва он на выезде разгромил новокузнецкий «Металлург» со счетом 6:2.

Конечно, не стоит отрицать того факта, что «сталеваров» казахстанцы были просто обязаны обыграть. Во-первых, российская команда сейчас явный аутсайдер в Лиге, во-вторых, «барсам» позарез необходимо каждое очко, чтобы приблизиться к заветной зоне плей-офф. Но разгром есть разгром! Чем больше шайб будут забивать нападающие «хищников», тем увереннее себя сможет чувствовать коман­да в целом, особенно в противостоянии с более грозными соперниками.

Первым пробоину в защитных редутах «Металлурга» удалось сделать Максиму Худякову, который вовремя подправил шайбу в игре в большинстве. Далее в первом периоде его почин поддержали Александр Липин и Найджел Доус. Вторая двадцатиминутка также началась с атак гостей, которые забросили в ворота хозяев еще две шайбы – отличились Дастин Бойд и Майк Ландин.

Ведя со счетом 5:0, казахстанцы явно расслабились и получили двойное удаление на самом исходе периода. «Сталевары» не стали упус­кать шанс и, играя в пять нападающих против троих защитников, смогли забросить за две минуты штрафа две шайбы, счет стал – 5:2 в нашу пользу.

В перерыве наставник «Барыса» Андрей Назаров явно жестко пообщался со своими игроками, и на третий период они вышли более собранными и смогли забить еще один гол. Дубль в этой игре сделал нападающий сборной Казахстана Максим Худяков, причем последнюю результативную атаку организовал вратарь нашей команды Ян Лацио.

Порадовали победами казахстанские команды и в Высшей хоккейной лиге. В Усть-Каменогорске местное «Торпедо» камня на камне не оставило от саратовского «Кристалла», обыграв его со счетом 6:0. А в Караганде «Сарыарка» в очень напряженном и динамичном матче сломила сопротивление пензенского «Дизеля» (4:3).

Есть и печальные новости. На 37-м году жизни скончался (от сердечного приступа) один из самых известных игроков страны Андрей Трощинский – чемпион и двукратный сереб­ряный призер зимних Азиатских игр, участник зимней Олимпиады 2006 года. Он лишь в прошлом сезоне завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую работу в ХК «Ертіс-Павлодар». Одним из самых ярких эпизодов в его карьере стал матч за сборную Казахстана на молодежном чемпионате мира 1998 года, где он отметился хет-триком в матче против сборной Канады (6:3). Светлая ему память.