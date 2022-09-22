Отличительную особенность нынешних президентских выборов назвал Карин

Указ Главы государства о назначении президентских выборов на 20 ноября дал старт новому электоральному циклу. Об этом заявил Государственный советник Казахстана Ерлан Карин, сообщает Kazpravda.kz.

Как обозначил Госсоветник в своем Telegram-канале, инициатива о проведении выборов Президента в полной мере соответствует логике политических преобразований последних трех лет.

«Конституционная реформа закрепила новый, более сбалансированный порядок взаимодействия между ветвями власти. И для того чтобы запустить новую модель, необходим рестарт всей политической системы, включая такие ключевые институты государства, как Президент, Парламент, Правительство, маслихаты», – пояснил Карин.

Он отметил, что в экспертных и околополитических кругах дискуссии о предстоящей электоральной кампании велись достаточно давно. Ряд экспертов еще весной высказывались за необходимость проведения досрочных выборов.

«Отличительной особенностью нынешних выборов стало заблаговременное обнародование всего графика предстоящих избирательных кампаний.

Президентские выборы были анонсированы Касым-Жомартом Токаевым практически за месяц до подписания соответствующего указа, тогда как ранее все внеочередные выборы объявлялись фактически в день подписания указа о дате их проведения. Этого времени было достаточно не только для широкого общественного обсуждения предстоящей кампании, но и для предварительной подготовки потенциальных участников», – уверен Госсоветник.

По закону выборы проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения, но по факту вся кампания продлится три месяца.

«Единство общества, устойчивость государства, способность страны адекватно отвечать на любые внутренние и внешние вызовы обеспечиваются только в условиях сбалансированной и стабильной политической системы. Поэтому на фоне усиливающейся геостратегической турбулентности предстоящие выборы Президента должны стать важным фактором, консолидирующим нашу страну перед новым этапом масштабных социально-экономических реформ», – резюмировал Карин.