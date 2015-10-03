Свежий выпуск
Отличная отметка ректору
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
IGIP Senior Member – это высшее звание в инженерном образовании и педагогике. IGIP было образовано в 1972 году. Сегодня организация объединяет 130 стран, цель которых – продвижение научных методов преподавания инженерных дисциплин и методологии. При поддержке международного мониторингового комитета и по решению президента IGIP в КазНУ был открыт сертифицированный центр Международного общества по инженерной педагогике в Центральной Азии. Здесь осуществляется подготовка преподавателей в соответствии с требованиями к квалификации ING-PAED IGIP. Специалисты, получившие звание «Международный преподаватель инженерного вуза», могут претендовать на включение их в специальный реестр, что позволит им в дальнейшем быть признанными в странах Евросоюза.

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