Отличницу из петропавловской школы оставили на второй год
В Петропавловске девочку, сумевшую за один учебный год параллельно закончить на отлично 1 и 2 классы, оставили на повторный курс обучения, сообщает Рkzsk.info.
Ребенок и родители недоумевают, почему при отличных результатах учебы девочка должна повторно проходить учебную программу, которую она уже успешно освоила еще в прошлом году.
В августе 2017 года родители отвели 7-летнюю Машу (имя изменено по просьбе родителей школьницы) на собеседование в школу рядом с домом. По результатам обязательного собеседования девочка показала знания уровня второго класса. С согласия директора школы она посещала в первую смену уроки первого класса, а после обеда ходила на занятия во второй класс. В конце учебного года Маша показала отличные результаты по обновленной программе сразу за два класса. Хотя по документам она числилась в первом. В конце прошлого учебного года администрация школы наградила Машу грамотами за отличную учебу в 1 и 2 классах.
В связи с этим администрация школы попросила городской отдел образования разрешить ребенку официально перевестись во второй класс. Очевидно, что школьнице, которая самостоятельно выполняет все задания и пишет в тетрадке аккуратным, красивым почерком, прекрасно знает таблицу умножения и умеет складывать и вычитать двузначные числа в уме, в первом классе делать нечего. Однако в городском отделе образования не услышали ни педагогов, ни саму родительницу.
"В школе провели педсовет и приняли единогласное решение перевести девочку во второй класс. Однако в отделе образования городского акимата администрацию школы не поддержали, сославшись на то, что в Казахстане нет такого закона, чтобы ученики начальной школы могли экстерном переходить в другой класс. Хотя и запрещающей нормы в законе тоже нет, – говорит мама девочки Инна. – Поэтому, не дождавшись поддержки от отдела образования, я попросила директора школы разрешить нам посещать второй класс. Он дал распоряжение и сказал, что пока ребенок будет ходить во второй класс, они будут решать этот вопрос силами школы.
С сентября этого года девочка с устного разрешения директора школы начала посещать третий класс. Но за две недели до конца первой четверти, когда ребенок написал все проверочные работы на отлично в третьем классе, директор вызвал маму и заявил, что Машу нужно вернуть обратно во второй класс. "В разговоре он мне так и сказал, пускай садится и сидит! Школа – это место проведения времени, отсиделся и пошел, или в школу ходят за знаниями? Он мне ответил, пусть она сидит снова во втором классе, я не хочу из-за вас терять свое место", – рассказала родительница.
В результате девочку посадили за парту во втором классе. Ученики третьего класса связь с одноклассницей не теряют. Недовольны абсурдной ситуацией и их родители.
"У ребёнка нет желания посещать снова второй класс, потому что она сама задается вопросом: «Зачем ходить в школу, если я всё знаю на отлично?» В третьем классе ребята очень общительные и дружат с дочерью. Родители одноклассников недоумевают, почему девочке нельзя посещать третий класс. Они даже хотят написать заявление в поддержку девочки, потому что считают сложившуюся ситуацию несправедливой. Мы же просим официально разрешить посещать уроки третьего класса, — отмечает Инна.
В телефонном разговоре с журналистом руководитель отдела образования Айнагуль Сураганова рассказала, что для учащихся начального звена обучение в форме экстерната не предусмотрено. Родителям она рекомендует отдать девочку в любой лицей с большей нагрузкой или записать ее на дополнительные кружки с углубленным изучением предметов.
Чтобы решить спорную ситуацию, родители школьницы намерены обратиться в Министерство образования и науки.