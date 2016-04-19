​Отличный результат

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
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Недавно Олжас Мукажанов сдавал обязательный для поступления в Назарбаев­ Университет международный экзамен, и по математике, к примеру, показал наивысший результат – 800 баллов из 800 возможных. Из двух предложенных уровней отличник выбрал более сложный и в течение часа легко ответил на все 40 предложенных ему вопросов. Высокий результат старшеклассник показал и по второму профильному предмету – физике.

– К тестам готовился две недели по специальным учебникам, которые взял в школьной библиотеке, – рассказывает юноша. – Мои родители хорошо осведомлены о том, что обучение в старших классах по ряду предметов у нас ведется только на английском языке, поэтому восприняли полученные мною результаты как должное.

Олжас Мукажанов видит себя в ближайшем будущем студентом Школы наук и технологий Назарбаев Университета. Высокий уровень владения английским языком дает ему право рассчитывать на продолжение своего образования в лучшем университете страны.

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