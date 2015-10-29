Отлить в бессмертье радость и печаль Свежий выпуск 866 Валентина ФИРОНОВА

Мастер с четким внутренним стержнем Азат Баярлин творит с особым благородством. Для него важен результат. И это всегда посыл в вечность. Особое признание в любви земле, взрастившей его, и людям, ее прославившим.

Член Союза художников СССР и Республики Казахстан, член скульптурной ассоциации Канады Азат Баярлин – автор таких знаковых произведений, как Мемориал жертвам политических репрессий, фонтан «Байтерек» в Астане, скульптурная композиция «Астана» в Анкаре, памятник Чокану Валиханову в Омске, мемориальных досок Алие Молдагуловой и Турару Рыскулову в Москве…

Однако своей визитной карточкой скульптор считает памятник Сакену Сейфуллину в Астане, открытый к столетию выдающегося поэта и просветителя. И хотя сегодня Азат Хамбетович видит в своей работе некоторые недостатки и что-то в ней ему хотелось бы переделать, но сам замысел и его воплощение автора вполне устраивают. Поэт, сидящий на хрупком венском стуле, как бы сам стал источником света, любви и добра. Не случайно те, кто заходит в музей Сакена Сейфуллина, всегда невольно задерживаются у его памятника, мысленно продолжая разговор с тем, чья жизнь оборвалась на взлете.

Не зря глубинная основа слова «памятник» – память. А это и есть та эстафета вечности, которая передается от предков потомкам. Для того чтобы смотреть в будущее, нужно видеть прошлое. Когда ты понимаешь, откуда ты идешь, то становится более осознанной дорога вперед.

– «Прекрасное должно быть величаво», – процитировал Азат Хамбетович слова Александра Сергеевича Пушкина, когда я спросила его о творческих и эстетических ориен­тирах.

По убеждению мастера величие прекрасного было постулатом таких гениальных ваятелей, как Фидий, Поликлет, Микеланджелло Буонаротти, Генри Мур, Джакомо Манцу, Роден, Бурдель… Не без гордости он рассказывает и о своем талантливом воспитаннике Даши Намдакове, чьи работы «Конь Модэ», «Мадонна с птичкой», «Степная Нефертити» и ряд других сегодня известны во всем мире.

Отмечая творческую смелость и мастерство Даши, влюбленного в культуру евразийской степи, Азат Хамбетович рассказывает в первую очередь о его альма-матер и о той роли, которую в становлении талантливого ученика сыграл академик Лев Николаевич Головницкий – руководитель скульптурной мастерской, профессор кафедры скульптуры Красноярского государственного художественного института. Азат в то время был ассистентом Льва Николаевича, преподавал скульп­туру, композицию и рисунок и тоже внес свою лепту в огранку таланта самобытного ваятеля Даши Намдакова, поражающего своим композиционным мышлением.

Азат Баярлин внимателен к тому, как меняется облик Астаны. Постоянно руководствуясь принципом эстетической целесообразности, он не может без горечи смотреть на множество пластмассовых лошадей и прочую лепнину, отнюдь не украшающую улицы нашей столицы. Такие работы, по его мнению, даже нарушают городскую среду как целостную структуру. Авторам мешают спешка и стремление побольше заработать. Но искусство – не та область, где можно урвать, не потеряв в качестве. Это сомнительный путь. В лучшем случае ремесленничество, а по большей части – обыкновенная профанация. «Такие поделки просто «замусоривают» Астану, – говорит Азат Хамбетович, – снижая ее уровень до провинциального райцентра. Я родился в этом городе, и его судьба мне не безразлична». Проблема еще и в том, что за масштабные работы берутся не совсем подготовленные люди, которые рвутся участвовать в конкурсах, не освоив азы мастерства.

– Стремление заявить о себе похвально, – считает А. Баярлин, – но если ты еще путаешься в ориентирах и профессионально не зрел, лучше не спешить и набраться необходимых знаний, которые потом помогут обрести творческую свободу. Вот тогда и можно будет смело оперировать полетом мысли в пластике, живописи, композиции. Нередко можно услышать заявление: «Я так вижу!» С точки зрения профессионала искаженное виденье – настоящая туфта. Нередко она получает право на жизнь только потому, что при подведении итогов конкурсов решающий голос имеют те, кто ничего не понимает в искусстве.

Не могла не задать Азату Хамбетовичу я вопрос и о том, как он относится к народному названию своей скульп­туры «Древо мира» – «Чупа–чупс»?

– Народ всегда прав, – ответил он, – по техническим причинам ствол дерева не получился таким, каким он должен быть. Вот и возникла такая ассоциация. Для меня гораздо большая загадка – куда убрали символы четырех мифологических стихий? Кто убрал? Куда? Сколько ни бился ответа так и не добился. Убрали, а автора поставить в известность забыли.

– Искусство, – убежден А. Баярлин, – не терпит застоя. А постулатом развития всегда служит мировоззренческая позиция автора, адресованная не только нынешнему поколению, но и последующим. Это крае­угольный камень. Мы живем в XXI столетии, а до сих пор восхищаемся произведениями, созданными в эпоху Ренессанса и в средние века. Нас не оставляют равнодушными шедевры скульпторов Древнего Египта, Ассирии, Вавилона, африканское древнее искусство. Те, кто творил в ту эпоху, думаю, вдохновлялись божественным смыслом бытия, и потому их творения сегодня принадлежат всему человечеству. Настолько высока была их планка.

Что касается ближайших планов, то о них академик говорит с осторожностью. Замыслов много, но вот их осуществление может отодвинуться на неопределенный срок. За примерами ходить далеко не надо.

В 2000 году в столице Турции – Анкаре была установлена скульптура Азата Баярлина «Астана». Тогда же было принято решение об установке подобной скульп­туры в Парке дружбы в Моск­ве как дар казахстанской столицы российской. Шли годы, менялось руководство столиц, писались гарантийные письма, официальные лица давали заверения, но памятник пока «красуется» только на бумаге. Лучом надежды стало недавно принятое решение правительства Москвы о разрешении на возведение скульп­туры «Астана». Теперь дело за акиматом нашей столицы, который должен заказать эту работу скульптору Азату Баярлину и оплатить ее. А как скоро будет принято решение – вопрос открытый.

– Время-то уходит, – сетует мастер, – для того, чтобы вылепить скульптуру, нужен месяц. Для того чтобы ее отформовать из гипса и сделать модель тоже месяц. Для того чтобы отлить ее из бронзы еще месяц. Минимум три месяца понадобятся на изготовление монумента. Если бы мы заранее с акиматом решили эту проблему и заключили договор, уже можно было бы спокойно лепить. При открытии финансирования и материалы можно закупать – глину, гипс, металл. Каркас делать. Пока же все замерло на мертвой точке. Очень бы не хотелось работать над заказом в авральном порядке. Спешка – качеству не помощник.

И разве мастер не прав? У Азата Баярлина высокая планка, и снижать он ее не намерен. Каждая работа для выдающегося скульптора, почетного академика Российской академии художеств – восхождение к новой высоте. Новое послание потомкам.