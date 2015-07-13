Отмечает район день рождения 458 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

До присоединения к городу одна из наиболее острых проблем этой территории заключалась в отсутствии нормального водоснабжения. Кроме того, на 150 тыс. населения было всего 6 государственных школ и 2 дошкольных учреждения, отсутствовали поликлиники, а дорожно-транспортная инфраструктура оставляла желать лучшего.

На выделенные из городского бюджета 11 млрд тенге произведен текущий ремонт 6 школ и 40 улиц, заменены 50 опор освещения, перетянуты 2,5 км линий электропередачи, проведен ряд других важных работ. Также завершена разработка Генерального плана развития района. Для бесперебойной подачи электроэнергии предусмотрены установка дополнительных 9 подстанций, замена воздушных электролиний и железобетонных опор.

Выделены средства и на обеспечение жителей района чистой питьевой водой. В скором времени здесь появятся новые объекты социальной сферы: 2 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения. В ближайшие годы планируется строительство спортивного центра, агропромышленного парка и торгово-развлекательного комплекса. Административным центром Наурызбайского района станет мкр. «Шугыла», где будут сконцентрированы все государственные органы.



