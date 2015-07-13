Отмечает район день рождения

458
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
До присоединения к городу одна из наиболее острых проблем этой территории заключалась в отсутствии нормального водоснабжения. Кроме того, на 150 тыс. населения было всего 6 государственных школ и 2 дошкольных учреждения, отсутствовали поликлиники, а дорожно-транспортная инфраструктура оставляла желать лучшего.
На выделенные из городского бюджета 11 млрд тенге произведен текущий ремонт 6 школ и 40 улиц, заменены 50 опор освещения, перетянуты 2,5 км линий электропередачи, проведен ряд других важных работ. Также завершена разработка Генерального плана развития района. Для бесперебойной подачи электроэнергии предусмотрены установка дополнительных 9 подстанций, замена воздушных электролиний и железобетонных опор.
Выделены средства и на обеспечение жителей района чистой питьевой водой. В скором времени здесь появятся новые объекты социальной сферы: 2 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения. В ближайшие годы планируется строительство спортивного центра, агропромышленного парка и торгово-развлекательного комплекса. Административным центром Наурызбайского района станет мкр. «Шугыла», где будут сконцентрированы все государственные органы.

Популярное

Все
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
Лучший киберспортсмен планеты
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
В Астане дан старт работе международных шахматных клубов Сергея Карякина
Комедия страстей
На счету уже 18 медалей!
Молодежь созидает будущее
Нашествие диких животных наблюдают в Костанайской области
Горожане смогут напрямую влиять на развитие мегаполиса
Вклад молодых ученых в развитие медицины
О новой парадигме законотворчества в Казахстане
По данным АТР
Все строго по правилам
Юные патриоты приняли присягу
Маленькие шаги для больших достижений
Живая связь времен
Состязались юные таланты
Устранить асимметрию банковских рисков
Бесплатные препараты получают свыше 3 млн казахстанцев
Реструктуризация должна быть качественной
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Заработал кирпичный завод
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]