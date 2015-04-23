Отмечать День благодарности всех этносов к друг-другу и к казахам предложил Президент РК

Политика
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Эльмира Киргеева
День образования Ассамблеи народа Казахстана отмечать как день благодарности всех этносов к друг-другу и к казахам, проявивших милосердие предложил Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наша семья, жившая в соманной двухкомнатной хате приняла семью с тремя детьми. Я всегда вспоминаю как они все в кучу собирались в углу маленькой комнаты и сидели оборванные, голодные, обросшие и прожили они в нашей семье, начали работать и конечно на всю жизнь остались благодарными и я дружил с их детьми до тех пор пока они были живы, - рассказал Глава государства в ходе XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. - Было бы справедливым день образования Ассамблеи народа Казахстана, у нас он 1 марта, но можно и вдругое время, ежегодно отмечать как день благодарности всех этносов к друг-другу и к казахам, проявивших милосердие, принявших этих людей как родных".

Как пояснил Президент, необходимо извлекать уроки из трудной недавней истории страны. Это касается такого важного вопроса как межэтнические отношения и их история. Эта история должна объективно и беспристрастно преподаваться в школах, чтобы будущее поколение о ней знало.

"Весь прошлый двадцатый век на территории Казахстана шел сложный процесс формирования многоэтнического общества и народа. В самом начале века в ходе крестьянского переселения из Российской империи в Казахстан были переселены 1 млн 150 тыс. человек из России, Украины и Беларуссии для освоения пустующих земель. Через два десятилетия в тридцатые годы во время коллективизации из центральных районов бывшего СССР в Казахстан было сослано 250 тыс. раскулаченных крестьян", - привел примеры Глава государства.

При Сталинском режиме, по словам Президента, были депортирована разные народы: 800 тыс. - немцев, 102 тыс. - поляков, 550 тыс. - представителей народов Северного Кавказа и около 100 тыс. - корейских семей из дальнего Востока.

"Выгружали из вагонов в голой степи, в деревнях, без ничего. В то же время здесь жили только казахи, поэтому только они могли их принимать. И казахские семьи сами находившиеся в послевоенное время в крайней нужде принимали их в свои соманные дома", - добавил Назарбаев.

В работе сессии принимают участие члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительный органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректора вузов, дипломатические миссии иностранных государств, представители научной, творческой интеллигенции и СМИ. Всего - свыше 1500 человек.

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