​Отмечая ценности мира, согласия и стабильности

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, члены Ассамблеи народа Казах­стана, научно-экспертного совета АНК, представители государственных органов, этнокультурных объединений, деятели науки и искусства, студенческая молодежь Астаны.

В своей лекции Государственный секретарь представила яркий и емкий исторический экскурс, в котором были отображены все этапы становления Ассамблеи народа Казахстана и влияние политической воли и решений Президента на развитие страны. Г. Абдыкаликова отметила, что 2015 год в нашей стране был богат на значительные события и юбилейные даты. Мы отмечали Год Ассамблеи народа Казахстана, 550-летие Казахского ханства и 70-летие Великой Победы. Также в нынешнем году исполнилось 20 лет Конституции РК.

– В 1995 году была подготовлена на основе международной прак­тики новая Конституция Рес­публики Казахстан, которая играет ведущую роль в укреплении казахстанской идентичнос­ти, – напомнила Г. Абдыкаликова. – В то же время проявилась и политическая воля Елбасы по укреплению и развитию общественного согласия и единства. В результате в нашей Конституции заложены все необходимые нормы и механизмы обеспечения единства в Казахстане.

В лекции Государственного секретаря был сделан акцент на том, что масштаб личности ­Нурсултана Назарбаева как государственного деятеля особенно ярко и зримо раскрывается в его политике мира и согласия. Казахстанский путь на мировом уровне признан как «феномен казахстанского экономического и социального чуда».

Государственный секретарь подчеркнула, что сегодня политическая стабильность, общественное согласие и общенациональное единство – наш казах­станский образ жизни, а этническое, культурное и религиозное многообразие стали ресурсом созидания и развития.

Подводя итоги 20-летнему развитию Ассамблеи народа Казахстана, Г. Абдыкаликова отметила, что в нашей республике утвердились конституционные принципы политики мира и согласия, интеграции общества.

– Конституционная реформа, которая была проведена в 2007 году, закрепила политический авторитет Ассамблеи народа Казахстана. АНК получила парламентское представительство – право избирать 9 депутатов в высший законодательный орган страны. Депутаты от АНК выступают не только как представители своего этноса, они выражают интересы всей совокупности этнических групп, – уточнила Госсекретарь.

Она также напомнила, что в октябре 2008 года принят Закон «Об Ассамблее народа Казахстана».

В лекции подчеркивается, что за годы деятельности ассамблеи ею сформирована обширная и многофункциональная инфраструктура. В частности, создан Научно-экспертный совет, кафедры АНК существуют во многих вузах республики. При Академии государственного управления действует Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений, который в уходящем году проделал огромную работу в сфере социологических исследований. Под эгидой АНК действуют 1 722 совета общественного согласия, ими проведено более 3 тыс. мероприятий по решению региональных проблем. Масштабную работу по сохранению нацио­нальных традиций различных этносов и популяризации семейных ценностей проводят 823 совета матерей. Кроме того, в текущем году создано РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК.

– Важно отметить и то, что АНК активно развивает международное сотрудничество, – добавила Госсекретарь. – Наша модель межэтнического согласия презентована в ООН, странах – участницах ОБСЕ.

Сейчас, по словам Г. Абдыкаликовой, общей задачей государства и гражданского общества является обеспечение активного участия этнокультурных объединений, общественности, всего населения в работе по реализации Плана нации «100 конкретных шагов. Современное государство для всех», Послания Главы государства «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие».

В завершение лекции Государственный секретарь подчеркнула, что главная миссия и задача ассамблеи – объединить народ Казахстана в единое целое – успешно выполнена. Сегодня АНК – надежный фактор стабильности, прочный фундамент общественного согласия, залог устойчивого развития.

– Это первая в истории лекция Государственного секретаря, – сказал заместитель Председателя – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Ералы Тугжанов. – В лекции отражены все основные направления работы АНК. Необходимо учесть, что с завершением года наша работа, деятельность ассамблеи и ее подразделений не заканчивается, она будет продолжена, тем более что впереди год 25-летия Независимости нашей страны. А ведь для каждого народа его независимость – главная ценность. Поэтому мы приступим с большой готовностью к реализации наших планов и стратегий в 2016 году.

В свою очередь депутат Мажилиса Парламента Куаныш Султанов заметил, что в этой лекции, охватывающей достаточно большой исторический период (24 года), четко прослеживается элемент уникальности и ценнос­ти нашей модели общественного согласия.

– Все мы видим, что в мире развиваются кризисные явления, в разных странах возникают конфликты именно на почве нестабильности, непонимания, разно­чтений в религиозных догмах. На этом фоне тем более ценно стремление народа Казахстана к единству и согласию, – подчеркнул депутат.

Участники встречи отметили, что лекция Государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой была очень познавательной и интересной и для профессорско-преподавательского состава, и для широкого круга слушателей.