Касым-Жомарт Токаев с призна­тельностью вспомнил о совместной деятельности в структурах ООН, сотрудничест­ве в деле реформирования этой ключевой международной организации. Спикер Сената особо отметил личный вклад Пан Ги Муна в принятие таких фундаментальных документов, как Цели устойчивого развития до 2030 года и Парижское соглашение по климату.

– Казахстан последовательно выступает за укрепление главенствующей роли ООН в международных отношениях. Все программные документы и проводимые в стране реформы отражают приоритеты, которые Вы продвигали, будучи ее руководителем, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Пан Ги Мун высоко оценил усилия Казахстана и лично Президента Нурсултана Назарбаева по обеспечению глобальной и региональной безопасности, отметил плодотворный характер казахстанского участия в составе Совета Безопасности ООН.