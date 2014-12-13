Свежий выпуск Отмечен позитивный результат Олег ТАРАН

Обращаясь к участникам форума с приветственным словом, Государственный секретарь отметила, что Казахстан с момента обретения независимости на системной и последовательной основе проводит политику гуманизации уголовно-правовых отношений, в том числе в области исполнения наказаний. Значимым шагом стало принятие в нынешнем году новых Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, направленных на дальнейшее развитие процессов гуманизации и либерализации пенитенциарной системы страны.



Государственный секретарь поздравила присутствующих с наступающим национальным праздником – Днем Независимости и пожелала успешной и плодотворной работы.



– Стратегический курс Президента страны Нурсултана ­Назарбаева направлен на создание всех условий для полноценного развития человека, реализации его прав и свобод, всемерного повышения материального благополучия, – подчеркнула Г. Абдыкаликова.



Открывая работу мероприятия, Генеральный прокурор Асхат Даулбаев в своем выступлении остановился на первых практических результатах пенитенциарной реформы, мерах по снижению «тюремного населения». В частности, им была отмечена эффективность введения института пробации, направленного на социально-правовую ресоциализацию осужденных, успешность внедрения системы электронного мониторинга и расширения применения уголовно-правовых мер, не связанных с лишением свободы.



Председатель Конституционного совета РК Игорь Рогов, говоря об актуальности рассматриваемой темы, напомнил, что достижение целей уголовного наказания в значительной мере зависит от такой составляющей средств исправления осужденных, как общественно полезный труд. В отношении лиц, лишенных свободы, особенно приговоренных к длительным срокам, подчеркнул он, создание условий для трудоустройства имеет первостепенное значение как с точки зрения ресоциализации, так и соблюдения прав и законных интересов членов их семей, а также потерпевших и государства.



Посол, глава Центра ОБСЕ в Астане Наталья Зарудна отметила, что долгое время организационно-правовые проблемы занятости осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, не входили в число приоритетных тем в контексте реформы тюремной системы в Казахстане. В связи с этим посол горячо приветствовала масштабную инициативу Генеральной прокуратуры и МВД по разработке нового подхода к пониманию и применению трудовой занятости заключенных как к еще одному методу совершенствования и модернизации пенитенциарной системы.



Мероприятие было организовано главным надзорным ведомством страны, Министерством внутренних дел и Penal Reform International (PRI – Международная тюремная реформа) при поддержке посольства Велико­британии в Казахстане и Центра ОБСЕ в Астане.



В ходе работы форума его участники обсудили проект «Занятость в колониях-2017», разработанный Международной тюремной реформой, который ставит цель – увеличение количества трудоустроенных заключенных до 75% к 2018 году. Они также рассмотрели предлагаемые в нем меры по совершенствованию законодательства и практики организации трудовой деятельности, развитию производственной базы колоний и системы обучения, привлечению к данным процессам бизнес-структур.