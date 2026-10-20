Отмечен вклад в развитие страны Курултай 24 октября 2026 г. 0:30 Ольга Орлова На заседании бюро председатель Курултая Айбек Дәдебай поздравил депутатов и сотрудников Аппарата Курултая с Днем Республики и вручил государственные награды. фото пресс-службы Курултая В преддверии национального праздника Указом Главы государства медалями «Ерен еңбегі үшін» награждены депутат Курултая Айжан Скакова и заведующая отделом Аппарата Курултая Азалия Мейирманова. Поздравляя коллег, председатель Курултая отметил, что государственные награды являются признанием их профессиональных заслуг и вклада в развитие страны. Он подчеркнул, что День Республики имеет особое значение для Казахстана, поскольку именно с принятия Декларации о государственном суверенитете начался исторический путь страны к независимости. – По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева этой знаменательной дате был возвращен статус национального праздника. Это решение стало важным шагом в укреплении исторической памяти и национального самосознания. Сегодня День Республики объединяет казахстанцев вокруг общих ценностей – независимости, единства и ответственности за будущее страны. Сохранение этих ценностей и дальнейшее укрепление нашей государственности – общая задача каждого из нас, – сказал Айбек Дәдебай. В завершение Айбек Дәдебай поздравил депутатский корпус и сотрудников Аппарата с наступающим национальным праздником, пожелав успехов в законотворческой деятельности и работе на благо страны, направленной на построение сильного и справедливого Казахстана. #заседание #курултай #бюро Курултая