Отмечен вклад в развитие страны

Курултай
Ольга Орлова

На заседании бюро председатель Курултая Айбек Дәдебай поздравил депутатов и сотрудников Аппарата Курултая с Днем Республики и вручил государственные награды.

фото пресс-службы Курултая

В преддверии национального праздника Указом Главы государства медалями «Ерен еңбегі үшін» награждены депутат Курултая
Айжан Скакова и заведующая отделом Аппарата Курултая Азалия Мейирманова.

Поздравляя коллег, председатель Курултая отметил, что государственные награды являются признанием их профессиональных заслуг и вклада в развитие страны. Он подчеркнул, что День Республики имеет особое значение для Казахстана, поскольку именно с принятия Декларации о государственном суверенитете начался исторический путь страны к независимости.

– По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева этой знаменательной дате был возвращен статус национального праздника. Это решение стало важным шагом в укреплении исторической памяти и национального самосознания. Сегодня День Республики объединяет казахстанцев вокруг общих ценнос­тей – независимос­ти, единства и ответственности за будущее страны. Сохранение этих ценностей и дальнейшее укрепление нашей государственности – общая задача каждого из нас, – сказал Айбек Дәдебай.

В завершение Айбек Дәдебай поздравил депутатский корпус и сотрудников Аппарата с наступающим национальным праздником, пожелав успехов в законо­творческой деятельности и работе на благо страны, направленной на построение сильного и справедливого Казахстана.

#заседание #курултай #бюро Курултая

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