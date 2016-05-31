​Отмечена актуальность форума

В частности состоялись беседы К. Токаева с депутатом Национального совета Федерального Парламента Австрии, вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен и генеральным секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтеллой, заместителем спикера Сейма Латвийской Республики Инесе Либиня-Эгнере, членом палаты лордов Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мохаммедом Ильтаф Шейхом, депутатом Риксдага Королевства Швеция Кентом Харстедтом.

Зарубежные гости отметили актуальность предстоящей 31 мая конференции «Религии против терроризма» и выразили уверенность в том, что форум внесет достойный вклад в глобальные усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Особое внимание было обращено на уникальность конференции, впервые собравшей на одной площадке парламентариев и религиозных деятелей мира.

К. Токаев проинформировал собеседников об осуществлении масштабных институциональных реформ в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и выразил признательность гостям за участие в работе форума.