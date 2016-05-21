​Отмечена важность ЭКСПО-2017

Представители 54 государств на сессии ЭСКАТО в Бангкоке рассмот­рели вопросы усиления регионального экономического сотрудничества, обмена инновациями и технологиями, борьбы с последствиями изменения климата в свете реализации Целей устойчивого развития ООН.

В первый день сессии Е. Ашикбаев выступил на пленарном заседании высокого уровня, ознакомив делегации с работой, проводимой Казахстаном по реализации ЦУР. Он подчеркнул, что Стратегия «Казахстан-2050» содержит практические элементы по достижению таких приоритетов ООН, как индустриализация, привлечение новых технологий, создание рабочих мест и социальное развитие. Наша страна руководствуется Целями ООН и на региональном уровне, укрепляя сотрудничество в транспортной, энергетической, продовольственной и водной сферах, активно поддерживает интеграционные процессы в Евразии, развивает многостороннее взаимодействие в Каспийском регионе и Южной Азии.

Отдельно была отмечена актуальность для стран Азии и Тихого океана темы выставки «ЭКСПО-2017», в рамках которой запланировано проведение мероприятий по преодолению технологического разрыва и реагированию на изменение климата. Также Е. Ашикбаев ознакомил участников сессии с содержанием Манифеста «Мир. ХХI век» и подчеркнул актуальность поднимаемых в нем вопросов для всех стран.

В рамках кампании по продвижению кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы казахстанская делегация провела встречи с представителями Филиппин, Непала, Маршалловых Островов, Кирибати, Самоа и Соломоновых Островов.