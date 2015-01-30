Отмечена важность совместной работы Свежий выпуск 613 Ольга ЛЬВОВА

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, А. Шакиров отметил значимость плодотворного сотрудничества, сложившегося за последние годы между его учреждением и ЮНИСЕФ. В частности, на системной основе с привлечением международных экспертов проведены исследования вопросов, касающихся насилия в отношении детей, разработаны пособия и другие методические документы для мониторинга детских учреждений, проходят тренинги и семинары.

Особое внимание обращено на осуществление совместной работы по укреплению системы защиты детства в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве между уполномоченным по правам человека в РК и Детским фондом ООН в Казахстане. Были обсуждены приоритетные аспекты дальнейшего сотрудничества в контексте реализации задач, выдвинутых Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050» и в Послании «Нұрлы жол – путь в будущее».

По итогам встречи стороны выразили намерение укреплять взаимодействие по созданию устойчивой и интегрированной системы защиты прав детей в Казахстане.



