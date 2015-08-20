Отмечено лидерство страны

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Ирина Игнатова
В ходе встречи обсуждались роль Казахстана в качестве страны-лидера по противодействию распространению ВИЧ/СПИД в Центральной Азии и ход подготовки к предстоящему визиту в РК Исполнительного директора ЮНЭЙДС Мишеля Седибе. Тогда и предполагается открытие в Алматы Субрегионального офиса ЮНЭЙДС.
В. Салдана отметил, что решение уже принято, началась подготовительная работа. Также стороны обсудили вопросы расширения доступа населения к антиретровирусным препаратам в лечении и профилактике ВИЧ-инфекции, сообщила пресс-служба МЗСР. Офис Секретариата ЮНЭЙДС в Казахстане был открыт в 1996 году. С тех пор структура работает в тесном сотрудничестве с Правительством РК, в том числе в рамках содействия реагированию на вспышки ВИЧ-инфекции, разработке национальных и отраслевых программ по профилактике ВИЧ, повышению квалификации специалистов, развитию организаций гражданского общества, работающих в области противодействия распространению ВИЧ/СПИД.

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