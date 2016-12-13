​Отмечены члены АНК

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Валентина ФИРОНОВА

Государственные награды Респуб­лики Казахстан, юбилейные медали «ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл» и общественные награды АНК «ҚХА «Бірлік» алтын медалі» им вручил заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента Ералы Тугжанов. Орденом «Парасат» награждены вице-президент Международного антиядерного движения «Невада – Семей», член чечено-ингушского этнокультурного объединения Семея Султан Картоев и заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области Гайса Капаков.

Заслуги члена АНК, старшего научного сотрудника Национального музея РК Виктора Зайберта отмечены орденом «Достық» II степени.

Директор ТОО «Айдана», депутат Уральского городского маслихата Аветик Амирханян, управляющий делами ТОО «Динар-Электромаш» Сергей Вишняк и председатель азербайджанского этнокультурного объеди­нения Алматы Эйбаз Мамедгасанов награждены орденом «Құрмет».

Обладателем медали «Ерен ең­бегі үшін» стала директор Госу­дар­ственного историко-культурного заповедника-музея «Иссык» Гульмира Мухтарова. Поздравления принимает и солист Государственного духового оркестра Казахской государственной филармонии им. Жамбыла Игорь Благодарный, которому присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

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