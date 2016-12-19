​Отмечены достижения предпринимателей

Свежий выпуск
501
Юрий ЛИ, Кызылорда

В областном центре в рамках празднования 25-летия Независимости Казахстана прошел региональный конкурс-выставка «За достижения в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Кызылординской облас­ти». В нем приняли участие более четырех десятков предприятий, представивших широкий ассортимент выпускаемых товаров: от продуктов питания, одежды и обуви до различных строительных материалов, изделий из пластика, которые востребованы в том числе и в атомной промышленности. Были презентованы и сервисные услуги.

– Сегодня в нашей области работают около 5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, более 35 тысяч индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств, от которых во многом зависит экономическое и социальное благополучие региона. В этом секторе заняты около 100 тысяч человек – третья часть экономически активного населения, – отметил аким области Крымбек Кушербаев, подчеркнув символичность проведения конкурса достижений МСБ в дни празднования юбилея Независимости республики.

Большое внимание уделил аким и вопросам государственной поддерж­ки, создания благоприятной предпринимательской атмосферы, так как именно МСБ генерирует подавляющую часть новых рабочих мест, обеспечивая фундаментальную стабильность в обществе. Много было сказано и о реализации индуст­риально-инновационной программы региона, крупных проектах, два десятка из которых уже воплощены. На очереди – мощный стекольный комплекс, который начнет выпус­кать продукцию через считанные месяцы. Недолго осталось ждать и запуска двух цементных заводов. Активно реализуются в области и проекты металлургического кластера на месторождениях Шалкия и Баласаускандык.

По итогам состоявшегося конкурса в номинации «За достижения в сфере производства» лучшим был признан один из местных производителей пластиковых труб – региональный филиал ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания «Кемикал». Специализирующееся на выпуске мясо-молочной продукции КХ «Кылыш» удостоилось первого места в номинации «За достижения в пищевой промышленности».

Победителем в номинации «За достижения в легкой промышленности» признано ТОО «DALATEX», наладившее в регионе пошив фирменных мужских рубашек, которые уже завоевали большую популярность у кызылординцев. Вклад в развитие страны ряда предпринимателей был отмечен благодарственными письмами акима области. Кроме того, специальными призами награждены бизнесмены – ровес­ники Независимости Казахстана.

Популярное

Все
От Ташкента до Москвы
В Европе прошли Дни искусства Приаралья
Определены четвертьфиналисты Кубка Казахстана-2025
Нет дружбы крепче фронтовой
Дети ушли, чтобы вернуться в новую школу
Создан Совет по профилактике наркомании
С перспективой трудоустройства
Астана становится центром ивент-туризма
Насильно мил не будешь
Противоправный контент будет заблокирован
Отдаленный район получит импульс развития
Три юбилея Тамары Ткаченко
Алаколь грозит подтоплением
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Будущее глобального углеродного рынка
Говорят правнуки солдат Победы
Когда наука – это призвание
Как увлечь ребенка чтением
Обсуждены пути улучшения почтовых и курьерских услуг
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
Джей Ло едет в Астану
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Праздник, объединивший народы и страны
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Потребителей приучат к бережливости
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Перешагнул вековой рубеж
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Ставить и достигать цели
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата

Читайте также

Противоправный контент будет заблокирован
Насильно мил не будешь
Пора переходить на передовые технологии
На 11 тыс. га увеличатся картофельные плантации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]