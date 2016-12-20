Отмечены достижения предпринимателей Статьи 539 Юрий ЛИ, Кызылорда

В областном центре в рамках празднования 25-летия Независимости Казахстана прошел региональный конкурс-выставка «За достижения в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Кызылординской облас­ти». В нем приняли участие более четырех десятков предприятий, представивших широкий ассортимент выпускаемых товаров: от продуктов питания, одежды и обуви до различных строительных материалов, изделий из пластика, которые востребованы в том числе и в атомной промышленности. Были презентованы и сервисные услуги.



– Сегодня в нашей области работают около 5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, более 35 тысяч индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств, от которых во многом зависит экономическое и социальное благополучие региона. В этом секторе заняты около 100 тысяч человек – третья часть экономически активного населения, – отметил аким области Крымбек Кушербаев, подчеркнув символичность проведения конкурса достижений МСБ в дни празднования юбилея Независимости республики.



Большое внимание уделил аким и вопросам государственной поддерж­ки, создания благоприятной предпринимательской атмосферы, так как именно МСБ генерирует подавляющую часть новых рабочих мест, обеспечивая фундаментальную стабильность в обществе. Много было сказано и о реализации индуст­риально-инновационной программы региона, крупных проектах, два десятка из которых уже воплощены. На очереди – мощный стекольный комплекс, который начнет выпус­кать продукцию через считанные месяцы. Недолго осталось ждать и запуска двух цементных заводов. Активно реализуются в области и проекты металлургического кластера на месторождениях Шалкия и Баласаускандык.



По итогам состоявшегося конкурса в номинации «За достижения в сфере производства» лучшим был признан один из местных производителей пластиковых труб – региональный филиал ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания «Кемикал». Специализирующееся на выпуске мясо-молочной продукции КХ «Кылыш» удостоилось первого места в номинации «За достижения в пищевой промышленности».



Победителем в номинации «За достижения в легкой промышленности» признано ТОО «DALATEX», наладившее в регионе пошив фирменных мужских рубашек, которые уже завоевали большую популярность у кызылординцев. Вклад в развитие страны ряда предпринимателей был отмечен благодарственными письмами акима области. Кроме того, специальными призами награждены бизнесмены – ровес­ники Независимости Казахстана.

