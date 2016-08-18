​Отмечены за образцовую службу

С поздравительным словом выступил и. о. руководителя департамента государственных доходов Бауыржан Шайкенов. Он отметил, что одним из приоритетных направлений в работе департамента является усиление мер, направленных на исполнение прогнозных показателей и увеличение поступлений в государственный бюджет.

За семь месяцев текущего года в бюджет поступило 58,3 млрд тенге, исполнение составило 113,6%, темп роста составил 132% , или на 14,1 млрд тенге больше, чем в прошлом году. Одного из лучших показателей по республике в таможенном администрировании Акмолинская область достигла по среднему времени таможенной очистки товара. Так, по итогам первого полугодия среднее время таможенного оформления экспортной декларации составило 16 минут, по импорту – 1 час 20 минут. Сотрудниками департамента был возмещен ущерб по уголовным делам службы экономических расследований на сумму 1 млрд 383 млн тенге. В результате проведенной оптимизации форм налоговой отчетности ее количество было сокращено в два раза. В части оптимизации разрешительных процедур, снижения административных барьеров сегодня по области 90% налоговой отчетности представляется в электронном виде. Наряду с оптимизацией госуслуг меняются и подходы к методам контроля. Прежде всего это касается отмены плановых проверок и перехода на систему управления рисками.

Главная миссия департамента госдоходов заключается не просто во взимании налогов и таможенных платежей, а в формировании успешной бизнес-среды, в которой легко и удобно платить налоги. Бизнесменам создаются условия, которые позволяют работать открыто, честно и вселяют уверенность в полной защите своих прав.

Также сотрудниками депар­тамен­та ставится цель максимально возможного упрощения использования информационных продуктов услугополучателями. Для этого ими принимаются меры по развитию информационных систем и их интеграции с информационными базами других госорганов, что сокращает административные издержки для бизнеса, связанные со сроками оформления документов в госорганах.

В канун праздника за образцовое исполнение своих служебных обязанностей нагрудным знаком «Мемлекеттік кірістер органдарының үздігі» награждены руководители управлений департамента: таможенного контроля – Нурлан Орумбаев, государственных услуг – Назгуль Аюпова, человеческих ресурсов – Гульмира Жумагулова, товарной номенклатуры и таможенной стоимости – Ольга Штефанова, государственных доходов по районам области – Марал Алибекова, Жанат Тубеков, Темир Ахметуллин; руководители отделов: непроизводственных платежей – Гульнар Балабаева, криминалистического – Салтанат Салыбекова; главный специалист – старший офицер отдела специальных мероприятий и исследований Каирхан Исмагулов, а также заместитель руководителя управления госдоходов по Кокшетау Асем Булатова.

Ряд сотрудников за высокие показатели по сбору государственных доходов, эффективному налоговому и таможенному администрированию, выявлению и пресечению преступлений в экономической и финансовой сфере награжден почетными грамотами и благодарностями Минфина РК. Досрочно квалификационный класс второй категории был присвоен руководителю отдела контроля, анализа и методологии управления профилактической работы и контроля Дариге Касеновой.

C пожеланиями дальнейшей плодотворной и безупречной работы перед собравшимися выступили председатель совета ветеранов департамента Тенбай Ибраев и представитель совета ветеранов от органов финансовой полиции Толеген Кожахметов.