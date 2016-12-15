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Отмечены журналисты и связисты
Елена ИВАНОВА, Астана
«Близится дата, под знаком которой мы с вами жили и трудились весь этот год, – 25-летие Независимости Республики Казахстан. Вся страна с широким размахом празднует юбилей, ведь Независимость – главное достояние нашего народа, и наша задача – беречь ее и каж­додневно укреп­лять», – сказал Даурен Абаев.

Министр отметил основные достижения государства, поблагодарив сотрудников ведомства и присутствовавших гостей за достигнутые успехи в области развития СМИ, оказания госус­луг, повышения качества связи и доступа к Интернету.

К юбилею Независимости трое сотрудников министерства и девять работников сферы информации и связи удостоены государственных наград – ордена «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін» и Почетной грамоты Республики Казахстан. Более 100 человек награждены юбилейной медалью «25 лет Независимости Республики Казахстан».

Кроме того, ведомственными наградами «Ақпарат саласының үздігі», «Үздік байланысшы», медалью «Еңбек ардагері», а также Почетной грамотой министра информации и коммуникаций награждены 198 работников сферы.

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