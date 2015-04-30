Отменен НДС по работам в рамках космического сотрудничества между Казахстаном и Францией

В ходе заседания сенаторы после продолжительной дискуссии ратифицировали Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами РК и Французской Республики об условиях создания и использования космической системы дистанционного зондирования Земли и сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
"Целью Протокола является освобождение от уплаты НДС с облагаемого оборота за работы и услуги, выполняемые французской стороной в рамках реализации проектов по созданию космической системы дистанционного зондирования Земли и сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. Это позволит снизить стоимость реализуемых государством инновационных проектов и, соответственно, уменьшить текущую нагрузку на республиканский бюджет, а также сократить сроки окупаемости проектов", – пояснили сенаторы.
Оживленное обсуждение также вызвал законопроект РК "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях", инициированный группой депутатов Мажилиса и Сената. Нормы документа направлены на определение правовых основ применения минимальных социальных стандартов и их гарантий, обеспечивающих реализацию прав граждан на труд, образование, охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, квалифицированную юридическую помощь, доступ к услугам государственных организаций культуры и спорта. В законе определены цели, задачи, принципы системы минимальных социальных стандартов, закреплены компетенции Правительства и уполномоченных органов. Регламентированы механизмы финансового обеспечения минимальных социальных стандартов, права граждан, иностранцев и лиц без гражданства на обеспечение их минимальными социальными стандартами, ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в данной сфере. Кроме того, законопроектом ставится на утрату закон РК "О прожиточном минимуме". После детального обсуждения сенаторы приняли закон.
Рассмотрен в двух чтениях и принят сенаторами закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимальных социальных стандартов и их гарантий". Документ разработан в целях реализации норм проекта закона РК "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» и направлен на систематизацию социального законодательства путем закрепления минимальных социальных стандартов в отраслевых законах. Законом предлагается внести изменения и дополнения в ряд законодательных актов РК. В частности, в каждом отраслевом законе четко регламентируется минимальный социальный стандарт, компетенция уполномоченного органа по образованию дополняется нормой по разработке и утверждению правил обеспечения льготного проезда обучающихся по государственному образовательному заказу, предусматриваются штрафные санкции за нарушение законодательства о минимальных социальных стандартах и их гарантиях и другие.
В завершение заседания председатель Сената поздравил с предстоящими праздниками – Днем единства народа Казахстана и 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув вклад казахстанцев в Великую Победу.
В канун 1 мая глава верхней палаты от имени Главы государства Н. Назарбаева за вклад в деятельность Ассамблеи народа Казахстана вручил группе сенаторов юбилейную медаль "20 лет Ассамблеи народа Казахстана".