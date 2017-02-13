Отменены занятия для начальных классов второй смены в школах Астаны

В Астане из-за неблагоприятных погодных условий отменены занятия в школах для начальных классов, передает Kazpravda.kz
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Сейчас температура воздуха в столице составляет -27 градусов, ветер южный – 2 м/с. Давление – 745 мм ртутного столба.
Согласно памятке
от управления образования столицы, школьники могут не приходить на занятия при следующих погодных условиях:
– при температуре минус 25 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – для учащихся 1–4-х классов;
– при температуре минус 30 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – 1–9-х классов;
– при температуре минус 35 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – 1–11 (12) классов школ, для учащихся 1–2-х курсов колледжей.
В то же время, отметили в управлении, при скорости ветра, превышающей 15–20 метров в секунду (порывистый ветер, метель, ухудшение видимости), температурный порог увеличивается.
Ранее в своем прогнозе на 13 февраля синоптики Казгидромета сообщили, что температура воздуха на всей территории республики будет на 5–10 ºС ниже климатической номы
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