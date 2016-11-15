Отменены занятия для учащихся начальных классов второй смены в Астане

Общество
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Ксения Воронина
Управления образования города Астаны объявляет об отмене занятий для учащихся 1-4 классов второй смены, передает Kazpravda.kz.

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Напомним, что утром были отменены занятия для учащихся первой смены. ДЧС не исключает вероятности того, что из-за пришедших в столицу морозов, которые будут доходить до -30 °C, школьники могут просидеть дома всю неделю.

Информация об отмене занятий рассылается посредством SMS, также ее можно найти ‪с 6.45 до 7.00 для первой смены учащихся и ‪с 11.15 до 13.00 для второй смены учащихся в следующих источниках:
- по мобильному приложению SMART Astana,
- если вы не подключены к кабельному телевидению, путем "голосового перехвата" по каналам "Хабар", "Казакстан", "Первый канал "Евразия", "Астана ТВ", "КТК", "НТК",
- можно позвонить по телефону 109 (бесплатно с мобильного телефона),
- на портале электронных услуг акимата Астаны e.astana.kz
- на сайте Управления образования города Астаны bilim.astana.kz

- у дежурного по школе, классного руководителя или администрации школы.

В преддверии зимы управление образования Астаны распространило памятку о том, при каких погодных условиях отменяют занятия в школах.

Уроки отменяют:
– при температуре минус 25 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – для учащихся 1–4 классов;
– при температуре минус 30 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – 1–9 классов;
– при температуре минус 35 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – 1–11 (12) классов школ, для учащихся 1–2 курсов колледжей.

В то же время, отметили в управлении, при скорости ветра, превышающей 15–20 метров в секунду (порывистый ветер, метель, ухудшение видимости), температурный порог увеличивается.

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