Отменить приглашения для туристов при получении визы намерены в Казахстане

Общество
Фото: voxpopuli.kz
В Казахстане намерены отменить приглашения для иностранных туристов при получении визы на въезд, сообщает Inform.kz.   

"Наше ключевое предложение – это отмена приглашений для иностранных туристов в рамках получения электронной визы. Вы, наверное, уже слышали, что к концу года в Казахстане будет запущен пилотный проект E-visa, согласно которому граждане 128 стран смогут получать разрешение на въезд в нашу страну электронным способом. Конечно, это очень хорошо, но без отмены приглашения, эта процедура выполняет лишь задачу автоматизации процесса получения визы, но никак не упрощение и снижения сроков. Поэтому мы настаиваем на отмене приглашении", – сказал советник вице-министра культуры и спорта РК Еркебулан Хасенов.

При этом, отметил он, правоохранительные органы Казахстана пока не готовы пойти на этот шаг.

«Они согласны отказаться от требования наличия приглашений, если у нас будет разработана и повсеместно внедрена информационная система E-hotel... Вице-премьер Аскар Жумагалиев нас поддержал. Министерству информации и коммуникаций РК дано поручение совместно с министерством культуры и спорта РК отработать разработку системы E-hotel. Поручения также даны Министерству по инвестициям и развитию РК в части предоставления данных от авиаперевозчиков по иностранным гражданам. Это все нужно нашим правоохранительным органам для обеспечения национальной безопасности. В случае внедрения E-hotel, наши коллеги из КНБ и МВД, в принципе, согласны отказаться от такой процедуры, как приглашение", – пояснил он.

Он напомнил, что во многих странах уже отказались от запроса приглашений.

"Если вы едете в Европу, чтобы получить Шенген, вам не нужно иметь приглашение. Вам достаточно забронировать отель, то есть предоставить ваучер отеля. Это и есть приглашение. К сожалению, чтобы приехать в Казахстан любой иностранец должен найти кого-то, либо туроператора, чтобы получить приглашение. Соответственно, это занимает определенное время, и можно сказать, отбивает охоту ехать в Казахстан", – рассказал Еркебулан Хасенов.

