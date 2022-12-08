Отмену рейсов Тальго прокомментировали в МИИР РК

Каирбек Ускенбаев сообщил, что это может быть связано как с погодными условиями, так и предъявляемыми требованиями по проведению дополнительного технического осмотра, так как они ездят с другим скоростным режимом.

«Мы сказали, если из-за погодных условий или в силу каких-то технических задержек вы не можете обеспечить тот временной промежуток, который Тальго должен делать, если у вас идут задержки, мне дали справку, в 6-7 часов, тогда нужно переводить на обычный режим, пока вы не исправите эту ситуацию. Думаю, это вопрос буквально нескольких дней, технический осмотр потому что достаточно быстро проводится, если все нормально будет, вернут обратно»,- отметил министр.

Ранее стало известно, что КТЖ на неделю отменила рейсы поезда №105 Алматы-2 – Петропавловск.