Отметили достойных

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Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

В Павлодаре подвели итоги областной премии «Eртiс Дарыны» для талантливой молодежи. Награду вручили 21 лауреату, каждый из них получил по 500 тыс. тенге.

Под занавес декабря в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана в регионе провели несколько торжественных мероприятий, на которых чествовали отличившихся за последние три года жителей Прииртышья.

Во время заседания регионального Совета по молодежной политике не только вручали наг­рады, но и обсуж­дали вопросы, волнующие молодых людей. Своим опытом ведения социального предпринимательства поделился управляющий столярным цехом GreenTal Сакен Рахимсеитов. Он рассказал, что сегодня на небольшом предприя­тии производят экологичес­кие игрушки, которые поставляют по всему Казахстану. Непосредственно их производством занимаются павлодарцы, имеющие II и III группу инвалидности. В мастерской уже задумались над тем, чтобы экс­портировать свою продукцию в Россию и открыть собственный швейный цех.

В режиме видеоконференцсвязи к диалоговой площадке присоединился и основатель социальной мастерской GreenTal Эмин Аскеров.

– С 1 января 2022 года в Казах­стане вступают в силу поправки в закон, касающиеся социального предпринимательства, – заявил он. – В регионах уже начинается работа по определению социальных предпринимателей. На­деюсь, Павлодарская область останется одним из лидеров в Казахстане в этом направлении.

О развитии школьного и студенческого самоуправления рассказала руководитель областного филиала Альянса студентов Казахстана Ажар Аманжолова. Она высказалась об отсутствии в учебных заведениях механизма, обучающего школьников и студентов использованию и защите своих прав.

– Это влечет за собой низкую мотивацию молодых людей к учас­тию в социальной деятельности, – сказала выс­тупающая. – В среднем человек учится 25 лет, но, выйдя из стен организации образования, зачастую он оказывается совершенно беспомощным в реальной жизни. Оптимальным механизмом в рамках детско-юношеских и молодежных объединений взамен различных советов и комитетов молодежи может стать единая структурная модель в виде школьных и студенческих парламентов.

Но, конечно, ключевым мероприя­тием совета стало вручение премии для талант­ливой молодежи «Eртiс Дарыны». В десяти номинациях победили представители самых разных профессий: конкурсная комиссия отобрала их по итогам рассмотрения более 200 заявок.

Например, премию в номинации «Медицина» получила Сая Акпарова – фельд­шер Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, которая в составе кардиологической бригады больше двух километров несла больного на носилках, пробираясь через огромные сугробы. Из-за сильного бурана машина просто не могла подъехать к дому больного с инфарктом, а мужчине требовалась срочная операция. Его буквально спас­ли, потому что доставили в больницу вовремя. К слову, после того непростого дежурства Сая получила переохлаждение и повредила спину. После лечения вновь вернулась в строй и по сей день работает в ковидной бригаде.

В числе лауреатов были спорт­смены, сотрудники промышленных предприятий, общественники, несколько школьников и студентов. Например, в номинации «За отвагу» оценили неравнодушный поступок студентки Экибастузского инженерно-технического института Малики Исеновой – девушка спасла горожанина от попытки суицида.

Кроме того, в текущем году организаторы ввели особую номинацию – «Приз­нание года», а победил в ней Арулат Мухаметкали – юный nail-мастер из Экибастуза, о котором «Казахстанская правда» писала в ноябре («Другими глазами», 19 ноября 2021 года).

Накануне подведения итогов премии «Eртiс Дарыны» в Павлодаре также чествовали сильнейших педагогов области: 10 учителей получили нагрудный знак «За вклад в развитие системы образования Павлодарской области» и премию в размере 2,9 млн тенге каждый.

Вместе с учителями поздравления принимали и их воспитанники – в нынешнем году власти Прииртышья учредили премию «Тәуелсіздік ұланы». Номинантами стали победители и призеры областных, республиканских и международных интеллектуальных конкурсов, олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, спортивных и творческих соревнований, а также учащиеся, совершившие общественно значимые поступки ради спасения другого человека. На соискание этой премии поступило более 1 500 заявок, и в итоге нагрудный знак «Тәуелсіздік ұланы» и сертификаты на сумму 145,8 тыс. тенге получили 300 ребят.

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