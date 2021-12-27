Отметили достойных

В Павлодаре подвели итоги областной премии «Eртiс Дарыны» для талантливой молодежи. Награду вручили 21 лауреату, каждый из них получил по 500 тыс. тенге.
Под занавес декабря в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана в регионе провели несколько торжественных мероприятий, на которых чествовали отличившихся за последние три года жителей Прииртышья.
Во время заседания регионального Совета по молодежной политике не только вручали награды, но и обсуждали вопросы, волнующие молодых людей. Своим опытом ведения социального предпринимательства поделился управляющий столярным цехом GreenTal Сакен Рахимсеитов. Он рассказал, что сегодня на небольшом предприятии производят экологические игрушки, которые поставляют по всему Казахстану. Непосредственно их производством занимаются павлодарцы, имеющие II и III группу инвалидности. В мастерской уже задумались над тем, чтобы экспортировать свою продукцию в Россию и открыть собственный швейный цех.
В режиме видеоконференцсвязи к диалоговой площадке присоединился и основатель социальной мастерской GreenTal Эмин Аскеров.
– С 1 января 2022 года в Казахстане вступают в силу поправки в закон, касающиеся социального предпринимательства, – заявил он. – В регионах уже начинается работа по определению социальных предпринимателей. Надеюсь, Павлодарская область останется одним из лидеров в Казахстане в этом направлении.
О развитии школьного и студенческого самоуправления рассказала руководитель областного филиала Альянса студентов Казахстана Ажар Аманжолова. Она высказалась об отсутствии в учебных заведениях механизма, обучающего школьников и студентов использованию и защите своих прав.
– Это влечет за собой низкую мотивацию молодых людей к участию в социальной деятельности, – сказала выступающая. – В среднем человек учится 25 лет, но, выйдя из стен организации образования, зачастую он оказывается совершенно беспомощным в реальной жизни. Оптимальным механизмом в рамках детско-юношеских и молодежных объединений взамен различных советов и комитетов молодежи может стать единая структурная модель в виде школьных и студенческих парламентов.
Но, конечно, ключевым мероприятием совета стало вручение премии для талантливой молодежи «Eртiс Дарыны». В десяти номинациях победили представители самых разных профессий: конкурсная комиссия отобрала их по итогам рассмотрения более 200 заявок.
Например, премию в номинации «Медицина» получила Сая Акпарова – фельдшер Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, которая в составе кардиологической бригады больше двух километров несла больного на носилках, пробираясь через огромные сугробы. Из-за сильного бурана машина просто не могла подъехать к дому больного с инфарктом, а мужчине требовалась срочная операция. Его буквально спасли, потому что доставили в больницу вовремя. К слову, после того непростого дежурства Сая получила переохлаждение и повредила спину. После лечения вновь вернулась в строй и по сей день работает в ковидной бригаде.
В числе лауреатов были спортсмены, сотрудники промышленных предприятий, общественники, несколько школьников и студентов. Например, в номинации «За отвагу» оценили неравнодушный поступок студентки Экибастузского инженерно-технического института Малики Исеновой – девушка спасла горожанина от попытки суицида.
Кроме того, в текущем году организаторы ввели особую номинацию – «Признание года», а победил в ней Арулат Мухаметкали – юный nail-мастер из Экибастуза, о котором «Казахстанская правда» писала в ноябре («Другими глазами», 19 ноября 2021 года).
Накануне подведения итогов премии «Eртiс Дарыны» в Павлодаре также чествовали сильнейших педагогов области: 10 учителей получили нагрудный знак «За вклад в развитие системы образования Павлодарской области» и премию в размере 2,9 млн тенге каждый.
Вместе с учителями поздравления принимали и их воспитанники – в нынешнем году власти Прииртышья учредили премию «Тәуелсіздік ұланы». Номинантами стали победители и призеры областных, республиканских и международных интеллектуальных конкурсов, олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, спортивных и творческих соревнований, а также учащиеся, совершившие общественно значимые поступки ради спасения другого человека. На соискание этой премии поступило более 1 500 заявок, и в итоге нагрудный знак «Тәуелсіздік ұланы» и сертификаты на сумму 145,8 тыс. тенге получили 300 ребят.