Свежий выпуск
​Отметим скромно
Элина Зироян, Актау

На новогоднее оформление города Актау, согласно решению городского маслихата, выделено 4 млн тенге. По сообщению пресс-службы городского акимата, выбор подрядной организации, которой доверено оформление областного центра к празднику, проведен способом запроса ценовых предложений.

В технической спецификации предусмотрены установка и оформ­ление двух елок. Одна из них будет установлена перед акиматом города Актау, другая, впервые в истории города, на новой набережной. Кроме установки и украшения двух зеленых красавиц, выделенные средства будут направлены на оформление деревьев и кустарников светодиодными гирляндами, а также оформление столбов деревьев дюралайтами. Речь идет о зеленых насаждениях вдоль центральных городских дорог. Добавим, что в 2017 году на новогоднее оформ­ление областного центра было выделено свыше 13 млн тенге, а годом ранее, в 2016 году, эта сумма составляла 19 млн тенге. 

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