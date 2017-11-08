Отношения Кыргызстана и Казахстана скоро наладятся – Жээнбеков

Избранный президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков считает, что в отношениях Казахстана и Кыргызстана существуют проблемы, которые носят временных характер. Об этом глава государства заявил в интервью Ria.ru
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"Кыргызско-казахстанские отношения основаны на общности истории, культуры, духовных ценностей, добрососедства и братства. Текущие проблемы носят временный характер, тем более стороны провели ряд переговоров по их урегулированию. Уверен, в скором времени все имеющиеся вопросы будут сняты", – сказал Жээнбеков.
Также глава КР высказался о проблемах в ЕАЭС, отметив, что в союзе существуют барьеры во внутренней торговле.
"Касательно ЕАЭС хотел бы сказать, что вступление Кыргызстана было обусловлено необходимостью развивать экономику государства. Это достаточно молодое объединение, и в нем есть свои проблемы и шероховатости. Если исходить из общего потенциала ЕАЭС, то перспективы у союза большие, но, к сожалению, различный уровень экономик государств-членов, а также внутренняя конкуренция вносят свои коррективы в его деятельность. Еще имеется ряд изъятий и барьеров во внутренней торговле, которые следует устранить. Кроме того, все официально достигнутые договоренности, подписанные соглашения должны работать в полной мере. Только при таких условиях союз достигнет общих целей и задач", – подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Президентские выборы в Кыргызстане прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Кандидат от правящей партии, экс-премьер
Жээнбеков набрал 54,7% голосов. Инаугурация нового главы государства состоится 24 ноября.