Отношения между РК и КНР выходят на новый уровень – Ерлан Карин
Талгат Исенов
Визит Главы государства Нурсултана Назарбаева в Китай выводит отношения между странами на новый уровень развития. Данное заявление на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сделал директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин, сообщает Kazpravda.kz.
"Сотрудничество между Казахстаном и Китаем и ранее было динамичным, однако оно все же больше касалось экономики, в частности, сбыта сырьевых ресурсов. Теперь же можно говорить о новом наполнении", – сказал Карин.
Эксперт отметил, что в китайских СМИ приезд Нурсултана Назарбаева стал центральной темой и позиционировался как одно из значимых событий и поворотный пункт в отношениях двух стран.
"Анализ публикаций в местной прессе, а этих публикаций было очень много, также подтверждает, что отношения между странами вышли на особый уровень. Для Президента это уже четвертая встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином – после переговоров в Астане, на Параде Победы в Москве и Саммите ШОС в Уфе", – подчеркнул политолог.
"О необходимости данного соглашения говорили уже давно. Отмечу, что китайская сторона, не дожидаясь непосредственно подписания документа, уже выдала Казахстану нескольких осужденных.
Как вы знаете, законы КНР весьма суровы, и меры – вплоть до исключительных – применяются и в отношении иностранцев. Соглашение позволит отбывать осужденным в Китае гражданам Казахстана наказание в нашей стране. Подобные договоры есть далеко не у всех стран мира.
Протокол об обмене также свидетельствует об особых доверительных отношениях между нашими странами", – подытожил Карин.