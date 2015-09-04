Политика
Отношения между РК и КНР выходят на новый уровень – Ерлан Карин
Талгат Исенов
Визит Главы государства Нурсултана Назарбаева в Китай выводит отношения между странами на новый уровень развития. Данное заявление на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сделал директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин, сообщает Kazpravda.kz.

"Сотрудничество между Казахстаном и Китаем и ранее было динамичным, однако оно все же больше касалось экономики, в частности, сбыта сырьевых ресурсов. Теперь же можно говорить о новом наполнении", – сказал Карин.

Эксперт отметил, что в китайских СМИ приезд Нурсултана Назарбаева стал центральной темой и позиционировался как одно из значимых событий и поворотный пункт в отношениях двух стран.

"Анализ публикаций в местной прессе, а этих публикаций было очень много, также подтверждает, что отношения между странами вышли на особый уровень. Для Президента это уже четвертая встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином – после переговоров в Астане, на Параде Победы в Москве и Саммите ШОС в Уфе", – подчеркнул политолог.

Назвав в качестве основного документа, подписанного во время официального визита Елбасы в Китай, Совместную декларацию стратегического партнерства, спикер обратил внимание и на "Протокол об обмене ратификационными грамотами по Договору между РК и КНР о передаче осужденных лиц".

"О необходимости данного соглашения говорили уже давно. Отмечу, что китайская сторона, не дожидаясь непосредственно подписания документа, уже выдала Казахстану нескольких осужденных.

Как вы знаете, законы КНР весьма суровы, и меры – вплоть до исключительных – применяются и в отношении иностранцев. Соглашение позволит отбывать осужденным в Китае гражданам Казахстана наказание в нашей стране. Подобные договоры есть далеко не у всех стран мира.

Протокол об обмене также свидетельствует об особых доверительных отношениях между нашими странами", – подытожил Карин.

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