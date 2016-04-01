​Отнюдь не горе луковое

И это еще под воп­росом, что на севере страны им заниматься невыгодно. Вот, к примеру, в начале трудных 90-х, вспоминает Владимир Михайлович, лук вполне успешно выращивали в совхозе им. Ю. Гагарина и в селе Черноярка. Почему бы тоже не попробовать? Тем более что государство оказывает поддержку земледельцам.

Вообще-то Владимир Шпилев – овощевод со стажем, причем работает практически со всеми овощами, но вот с луком его история только начинается.

В прошлом году он в своем крестьянском хозяйстве отвел под лук 4 гектара. Семена привез из Южного Казахстана. К серьезной статье расходов относится и капельное орошение, без которого, по мнению Владимира Михайловича, нормальный лук не вырастишь. Но эти «волшебные» капли затратны. Каждый год нужно приобретать новые трубки. Хорошо бы было, если бы решился вопрос с субсидированием капельного орошения – все-таки поддержка весомая и очень ко времени бы оказалась.

Прошлый год, конечно, можно считать экспериментальным. Шпилев пробовал разные сорта и гибриды, испытывал их в привязке к павлодарской зоне, особенностям почвы и полива. Чтобы получить качественный лук, он перед уборкой должен две недели дозревать в сухой земле под солнцем. Но год на год не приходится: бывает, осень дождливая выдается, что для лука гибельно. Поэтому требуются сорта с более коротким вегетационным периодом. И высевать лучше уже в апреле. Чтобы собирать в августе.

Прошлогодняя осень овощеводов порадовала: лук дозрел в естественных условиях, в почве, и это сняло многие проблемы. Владимиру Михайловичу удалось собрать со своих 4 га 200 тонн овоща. Урожайность составила 500 центнеров с гектара. Выращенный урожай реализовали по 35 тенге за килограмм.

В нынешнем году Шпилев планирует использовать голландские сорта лука, несколько китайских и немецких. Хочет взять семена в рассрочку в одной из ведущих семеноводческих фирм. Надеется получить урожай повыше. И приглашает всех попробовать местный лук.