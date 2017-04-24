​Отобраны шесть проектов

Астана на ЭКСПО-2017 организует дискуссионную площадку для формирования общего понимания проблем глобального энергопотребления и ответственности. Предложенная Казахстаном тематика диктует необходимость совместного поиска эффективных решений в рациональном использовании энергетических ресурсов. Наша страна разделяет обеспокоенность их глобальным истощением и осознает необходимость сохранения природных систем и поддержания должного качества окружающей среды.

В 2013 году Президентом была подписана Концепция по переходу республики к «зеленой» экономике, ратифицирован устав Международного агентства по возобновлямой энергии (IRENA). Стратегия «Казахстан-2050» предусматривает увеличение объемов инвестиций в альтернативные и «зеленые» энергетические технологии.

Глава государства призвал использовать подготовку к ­ЭКСПО-2017 для создания цент­ра изучения и внедрения лучшего мирового опыта энергии будущего и «зеленой» экономики. Существенную роль в этом должна сыграть университетская наука как институциональная структура развития отечественного инновационного рынка.

В Карагандинском госуниверситете им. Е. Букетова в качестве первоочередных задач выделена интеграция в исследования глобального уровня, внедрение новых производственных технологий. Успешно работают высокоресурсные научно-исследовательские подразделения: Парк экомониторинга и биотехнологий, лаборатория робототехники и интеллектуальных машин, институты нанотехнологий и химических проблем. Изыскания сосредоточены на развитии альтернативной энергетики, разработке идеи энергоресурсосбережений и технологий для дорожного и жилищного строи­тельства, обеспечении продовольственной безопасности.

Ученые и студенты КарГУ активно представлены в мероприя­тиях под эгидой ­ЭКСПО-2017. В интересах решения актуальных задач вузом проводились международные научно-практические конференции и республиканская ­«ЭКСПО-2017: технологии будущего». Дало результаты достойное участие в XIV Казахстанской международной выставке «Образование и нау­ка-2016» – в национальный павильон отобраны 6 проектов.

Наши ученые ведут разработки в агропромышленном секторе, который должен стать одной из самых наукоемких отраслей экономики. Исследования в университетском парке биотехнологий и экомониторинга связаны с анализом содержания генетически модифицированных объектов в продуктах питания, улучшением технологий повышения продуктивности сельскохозяйственных и лекарственных растений, применением влагосберегающих технологий и повышением эффективности выращивания сельскохозяйственных культур.

Интеллектуальные высоко­экономичные гидрогели на основе ненасыщенных полиэфирных смол для растениеводства и улучшения почвы, созданные под руководством доктора химических наук, профессора Мейрама Буркеева, – один из перспективных проектов. Он победил в конкурсе «Онлайн-ЭКСПО-2017». Научно-техническим советом при Министерстве энергетики проект рекомендован в экс­позицию «Проекты отечественных ученых и организаций Республики Казахстан». Еще 5 разработок будут представлены в экспозиции «Казахстан на пути к «зеленой» экономике».

Для экономики региона прак­тическое значение имеет проект «Повышение качества хранения, переработки и транспортировки зерна путем создания серийного производства отечественных приборов для измерения влажности зерна». Его руководитель – кандидат физико-математичес­ких наук Виктор Юров. Прибор готов к серийному производству, прошел испытания и не уступает лучшим зарубежным аналогам по своим техническим характеристикам, имея стоимость в 2 раза ниже.

В рамках национального приоритета «Энергетика» проводятся научные изыскания в получении альтернативных видов топлива. На ЭКСПО-2017 будет представлен ветродвигатель для малых скоростей, созданный под руководством доктора физико-математических наук Каппаса Кусайынова. С учетом климатических условий региона учеными КарГУ создан опытный образец. Успешно проведены его полевые испытания.

Новые технологии, увеличивающие эффективность получения электроэнергии из биотоплива, обусловили возрастание энергетической значимости традиционного источника, его коммерческой оправданности. Учеными химического факультета представлено биотопливо второго поколения для автотранспорта из многолетних травянистых растений Казахстана. Доктор химических наук Нурлан Мерхатулы и его команда создали опытный образец биотоплива из широко распространенных на всей территории Казахстана видов тысячелистника и полыни.

Сотрудники лаборатории «Физико-химические методы исследования» под руководством доктора химических наук Едиге Мустафина предложили разработку плазмохимической установки для получения синтез-газа из углеводородных и сельскохозяйственных отходов. В прошлом году проект стал победителем конкурса по коммерциализации НИР, финансируемого Фондом науки МОН РК. Результаты актуальны для переработки и утилизации отходов нефтегазовых, коксохимических, энергетических отраслей промышленности и сельского хозяйства с одновременным получением тепловой и электрической энергии и удобрений.

Заявленные на ЭКСПО-2017 проекты в полной мере соответствуют приоритетам стратегического развития и направлены на содействие технологическому обновлению страны. Благодаря участию в мегапроекте наши ученые представят научные и технологические разработки на мировом уровне, что откроет широкие перспективы для устойчивого научного и инвес­тиционного международного сотрудничества.