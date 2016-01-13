​Отодвинули «Ладу»

Встреча в Тольятти должна была ответить на два воп­роса: закрепится «Барыс» в зоне плей-офф и лишится ли местная «Лада» (идущая на 12-м месте) шансов попасть в заветную восьмерку ­команд Востока? Ответом стал результат матча: дружина из Астаны одержала победу над хозяевами площадки со счетом 4:1. Она позволила казахстанцам закрепиться на 7-м месте в своей конференции, а вот толь­яттинцы уже потеряли все возможности вступить в борьбу за Кубок Гагарина.

Разгром тольяттинцев начался уже на 30-й секунде встречи: залечивший травму и вернувшийся в состав «барсов» Найджел Доус в одной из первых же атак поразил ворота россиян. Хозяева отыграли шайбу на 15-й минуте, но на большее их не хватило. Вначале Доус на 21-й минуте удвоил счет, а в третьем периоде (на 40-й и 44-й минутах) он же на пару с капитаном команды Брендоном Боченски еще дважды участвовал в результативных атаках. Надеемся, это не последний хет-трик Найджела в сезоне.

Сегодня «хищникам» предстоит очень тяжелая игра в Ярославле против одного из лидеров КХЛ – «Локомотива». Кстати, «железнодорожники» так же, как и московский ЦСКА, первыми в этом сезоне преодолели рубеж в 100 набранных очков.

...Порадовали наших соотечественников и команды, выступающие в Высшей хоккейной лиге. Так, в Кургане карагандинская «Сарыарка» не дала ни единого шанса местному «Зауралью», забросив три безответные шайбы. Причем первый гол был забит в середине игры. На 33-й минуте Артем Лихотников получил выверенную передачу от Максима Рогова и «зажег» красный свет за воротами соперника. Вторая результативная атака была проведена на 56-й минуте – отличился Иван Исаев. Ну а третью шайбу Роман Благой забросил за 50 секунд до финальной сирены, когда хозяева площадки сняли своего вратаря.

Результативно в Тюмени сыграли и усть-каменогорские торпедовцы. Местный «Рубин», идущий 17-м в турнирной таб­лице, изо всех сил борется за попадание в топ 16 лучших команд ВХЛ, которые поборются за Кубок Братины. Но и восточноказахстанцы, которые сейчас находятся на 10-м месте, хотят подняться как можно повыше, а потому игра прошла на высоких скоростях. Первыми в результативности преуспели наши земляки. На 2-й минуте капитан команды Евгений Фадеев «распечатал» ворота сибиряков, а на 11-й минуте Александр Торяник увеличил счет.

Тюменцы не ожидали такого хода событий, а потому, разоз­лившись, с удвоенной силой бросились на нашу сторону площадки и за одну минуту до окончания первого перио­да смогли сократить отставание – 1:2. Далее россияне лишь усиливали давление, но «Торпедо», грамотно обороняясь, так и не позволило им сравнять счет. Более того, за 40 секунд до окончания основного времени устькаменогорцы увеличили счет: красивый гол с разворота в девятку забил Сергей Сентюрин.