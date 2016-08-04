Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и выявили тех, кто пребывал в названный день и час в сауне. «Пойманные» жители Караганды рассказали, что действительно арендовали вечером домик в этой зоне отдыха, но уехали в пять часов утра, правда, не расплатившись. Однако никаких разговоров о теракте они не вели. В итоге выяснилось, что администратор зоны отдыха, обнаружив исчезновение не рассчитавшихся гостей, решила их так наказать. А наказала – себя.