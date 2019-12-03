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​Отопительный форс-мажор
Ксения Черника, Туркестан

Две аварии на тепловых сетях, случившиеся в областном центре одна за другой, заставили жителей микрорайонов с многоэтажной застройкой изрядно поволноваться и даже померзнуть. Порывы на тепловой магистрали совпали с резким похолоданием.

После бодрых рапортов о полной готовности города к зиме коммунальное хозяйство не выдержало испытания первыми же реальными холодами. Стоило ночным температурам приблизиться к 10 градусам мороза, как 2 крупных жилых массива – микрорайон № 1 и № 2 – оказались практически без тепла. В общей сложности здесь расположено 75 многоэтажных домов.

Скольким людям пришлось испытать неудобства, а то и откровенно померзнуть в холодных квартирах, сказать сложно. Во всяком случае, мне не удалось найти ответ на этот вопрос, хотя я потратила на поиски кучу времени. Все, что удалось выяснить: оба упомянутых микрорайона, в отличие от остальной части города, обеспечены коммунальными благами и пользуются огромным спросом при аренде жилья.

Не трудно сделать вывод, что именно здесь проживает большинство чиновников, переехавших в Туркестан. В том числе и начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйст­ва Туркестанского городского акимата Нурсултан Жарасов. Возможно, этот факт тоже подстегивал работу ремонтных бригад, устранявших порывы.

Впрочем, по словам госслужащего, полностью без отопления оказалось лишь около десятка многоэтажек – по 5 в каждом из микрорайонов. В остальные дома, дескать, тепло подавалось, только вот качество его не устраивало людей. Да и сейчас после того, как официально объявили об устранении порывов, туркестанцы сетуют на, мягко говоря, далеко негорячие радиаторы отопления. Люди вынуж­дены ходить в жилищах в верхней одежде, кутаться в пледы и одеяла.

– Нормальная температура в домах, – утверждает Нурсултан Жарасов. – Я сам живу в одном из микрорайонов. В нашем доме было относительно тепло, когда устраняли аварию. А все потому, что КСК к зиме подготовилось основательно. А вот там, где ни жильцы, ни КСК не позаботились о промывке системы отопления и замене забитых за десятилетия ­эксплуатации стояков, особого тепла нет и сейчас, когда оба порыва на теплотрассе устранены.

Впрочем, причина коммунальной аварии кроется вовсе не в плохой работе КСК или безответственнос­ти владельцев жилья.

– Насколько мне известно, в новом областном перинатальном центре № 3 после того, как резко похолодало, открыли задвижку, не поставив в известность руководство городской котельной, – комментирует ситуацию главный специалист городского управления жилищно-коммунального хозяйст­ва Жорабек Кулбаимбетов. – Это огромное четырехэтажное здание. В результате произошел гидроудар, вызвавший порыв на тепловых сетях. Сначала прорвало трубы во 2-м микрорайоне, а потом, спустя несколько дней, обнаружили еще один свищ – на трассе в 1-м микрорайоне.

Нарушенным оказался тепловой режим также в целом ряде со­циальных учреждений, включая 2 детских сада, 4 школы и, собственно, сам областной перинатальный центр № 3. Например, в школе-гимназии им. Сакена Сейфуллина и в школе № 17 им. Ататюрка температура опустилась до 16–17 градусов. Холод в классах зас­тавил пересмотреть расписание занятий, сократив продолжительность уроков до получаса. Учителям начальных классов разрешили включить электронагреватели, чтобы не застудить детей.

Аким Туркестана Рашид Аюпов взял ситуацию с теплоснабжением города под личный контроль. Потребителям обещают сделать перерасчет за некачественное теп­ло и его отсутствие. Параллельно выясняются причины аварий, из-за которых туркестанцам пришлось померзнуть. 

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