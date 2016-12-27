План законопроектных работ Правительства на текущий год предусматривал разработку и внесение в Парламент 26 законопроектов. Однако в течение года из него был исключен ряд документов в связи с необходимостью доработки и проведения по ним разъяснительной работы среди населения. При этом 7 законопроектов были актуализированы в проекте плана на 2017 год.

Министр юстиции Марат Бекетаев доложил, что в сформированном проекте на 2017 год предусматривается разработка 28 законопроектов. При его подготовке учтены поручения Главы государства, руководства Правительства и положения Концептуального плана законотворческой работы на 2016–2021 годы. Предложенный ведомством план на заседании Правительства был утвержден.

Вторым вопросом повестки дня была текущая ситуация в регионах, в первую очередь речь шла о прохождении отопительного сезона.

В целом ситуация стабильна, сообщил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Однако с начала осенне-зимнего периода зарегистрировано 144 технологических нарушения систем жизнеобеспечения. Наибольшее количество аварий произошло в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях. Как заметил глава МНЭ, все возникающие проб­лемы акиматы устраняют в короткие сроки. Организованы круглосуточные дежурства в министерстве и местных исполнительных органах.

– Ремонтные работы идут по графику, – продолжил тему министр энергетики Канат Бозумбаев. – Завершен ремонт 8 энергоблоков, 51 котла и 35 турбин. На разных стадиях ремонта ведутся работы на 3 энергоблоках, 3 котлах и 7 турбинах.

Вызывает опасение ситуация на ТЭЦ-2 компании «АрселорМиттал Темиртау», где не завершен капитальный ремонт котла № 1. С начала отопительного сезона произошло 16 случаев аварийных остановок котлов. В отдельные дни из 6 котлов в работе остаются три, вследствие чего температурный график тепловых сетей только за декабрь не соблюдался 9 раз. Как заверил на заседании аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, 29 декаб­ря ремонт аварийного котла завершится, и он выйдет на рабочие параметры.

К. Бозумбаев также отметил, что на топливных складах электростанций накоплено более 3 млн тонн угля и 124 тыс. тонн мазута, что в целом соответствует утверж­денным нормам. Вместе с тем по Петропавловской ТЭЦ-2 компании «СевКазЭнерго», ТЭЦ-2 предприятия «Астана-Энергия» и Карагандинской ГРЭС-1 компании Bassel Group LLS эта норма не соб­людается. Такая ситуация сложилась по причине несвоевременного предоставления полувагонов для перевозки угля экспедиторскими компаниями.

В соответствии с заявками акиматов, Минэнерго утвердило график закрепления регионов по поставке мазута на социально-производственные объекты в объеме 342 тыс. тонн на текущий осенне-зимний период. Однако в ноябре график был исполнен на 59%, а в декабре – лишь на 26%. Беспокоят и растущие долги. Так, задолженность энергопроизводящих организаций перед компанией «КазТранс­Газ-Аймак» составляет около 10,5 млрд тенге, перед «Богатырь Комир» – 1 млрд тенге.

В центре внимания исполнительных органов – и цены на продовольственные товары.

– Из 33 социально значимых продовольственных товаров динамика по ценам наблюдается по 6 группам. Это чай, крупы, яйцо, хлеб пшеничный, мясо, сахар-песок, – доложил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. – В связи с этим местные исполнительные органы активизировали работу стабфондов, проводят соответствующие интервенции.

Глава МНЭ также проинформировал, что в соответствии с поручением Главы государства с сентября никакие заявки на повышение тарифов на услуги субъектов естественных монополий до 1 января 2017 года не рассмат­ривались.

В преддверии новогодних праздников большое внимание уделяется и обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в стране.

– С января в органах внут­ренних дел зарегистрировано 331,5 тысячи уголовных преступлений, что на 6,4% меньше аналогичного показателя прошлого года, – констатировал министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. – Эта тенденция характерна для всех регионов. Заметно сократилось количество тяжких, особо тяжких преступлений. По-прежнему основное влияние на криминогенную ситуацию оказывают кражи, доля которых в структуре преступлений составляет более 60%.

Как показывает опыт, в период новогодних праздников одной из причин пожаров является неосторожное обращение с пиротехникой, а также использование несертифицированных фейерверков, салютов, предостерег глава МВД. С 12 декабря текущего года по 5 января 2017 года в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», направленное на выявление и пресечение фактов незаконной торговли пиротехничес­кими изделиями. Ежедневно отрабатываются рынки и места стихийной торговли. В ходе рейдов выявлено свыше 300 нарушений требований ввоза, изъято более 6 тыс. единиц такой техники.

Заслушав доклады областных акимов об обеспечении теплом и мерах по недопущению аварийных ситуаций, Премьер-министр напомнил, что акимы регионов несут персональную ответственность за прохождение отопительного сезона. В связи с этим Б. Сагинтаев дал поручение Министерству энергетики контролировать запасы топлива на ТЭЦ, котельных и заправочных станциях, а акимам регионов – держать вопросы обеспечения теплом на постоянном контроле.

Вместе с тем глава Правительства поручил Министерству внутренних дел в праздничные дни перейти на усиленный вариант несения службы, следить за пожарной безопасностью и общественным порядком в местах проведения новогодних мероприятий, а также принимать упреждаю­щие меры для обеспечения безо­пасности автотранспорта на дорогах. Во всех госорганах должны быть назначены оперативные дежурные, организована четкая и эффективная работа служб. Контроль за исполнением этих поручений возложен на первого вице-премьера Аскара Мамина.

Подводя итоги заседания, Премьер-министр подчерк­нул, что год завершается неплохо, задачи, поставленные Главой государства перед Правительством, выполнены. Б. Сагинтаев поздравил с наступающим новым годом членов Правительства и акимов регионов.