Отопительный сезон в Казахстане проходит в штатном режиме — Ерлан Аккенженов

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил о готовности энергетической инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего периода. По его словам, потребители обеспечены электрической и тепловой энергией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках подготовки к отопительному сезону на электростанциях страны завершен ремонт 8 энергоблоков, 49 котлов и 37 турбин. На региональных электросетях отремонтировано 17,1 тыс. км линий электропередачи и 444 подстанции. Также полностью завершены работы на 377 км тепловых сетей. Технологические нарушения устраняются в нормативные сроки.

«Финансирование ремонтных работ в среднем увеличено на 27%. В результате износ оборудования электростанций снижен до 52%, электрических сетей – до 65,7%, тепловых сетей – до 48%. Количество технологических нарушений по сравнению с прошлым годом сократилось в среднем на 6%», — отметил министр.

Кроме того, за 10 месяцев выработка электрической энергии составила 102 млрд кВт/ч, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 2,3%.