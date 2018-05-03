Отопление в столице отключат не раньше 9 мая

В акимате Астаны сообщили о сроках отключения отопления, передает МИА "Казинформ
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"Акиматом Астаны принято решение продлить отопительный сезон в связи с принятыми городским маслихатом правилами прохождения отопительного сезона, согласно которым температура воздуха на улице должна составлять плюс 10 градусов в течение пяти дней. Как вы видите, сейчас днем тепло, ночью холодно. Соответственно, берется средняя температура. Если по прогнозу посмотреть, то стабилизация погоды наступит только после 9 мая", – сообщил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства акимата Астаны Ербол Толеуов.
Поэтому, по словам представителя акимата, отопление в квартирах столичных жителей будет функционировать еще как минимум до 9 мая.
По словам Толеуова, жители любой из квартир могут при желании обратиться в КСК и установить дома нужную температуру.
"Это право любого жителя. Они могут обратиться в свой КСК, и там они у себя могут отрегулировать. Мы как монополисты энергоносители не можем отключать до тех пор, пока мы не закончим отопительный сезон", – заключил он.