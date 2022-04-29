Оторвать детей от планшета

Для организации занятий спортом 12 тыс. юных актюбинцев необходимо дополнительно 1,8 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии областного маслихата по социально-культурному развитию, законности, правопорядку и работе с общественностью. В регионе на сегодня действует 1 891 спортивный объект.

– В планах на год завершение строительства 91 нового спортивного объекта, самые масштабные из них появятся в областном центре, в том числе Центр настольного тенниса, Центр для людей с ограниченными возможностями, Академия футбола. В районах создаются пять физкультурно-оздоровительных и 14 комплексов ангарного типа, – сообщил депутатам руководитель управления физической культуры и спорта Евгений Гончаров.

С открытием физкультурно-оздоровительных комплексов в райцентрах Уил, Мартук, Темир и переводом районных ДЮСШ на областной уровень на основании решения областного маслихата управлению спорта дополнительно выделены 189 штатных единиц. Для занятия 8 400 детей 18 видами спорта из местного бюджета выделено 535 млн тенге.