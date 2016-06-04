​Отправляется в путь экспедиция

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Гуляим ТУЛЕШЕВА
фото Игоря БУРГАНДИНОВА

В мероприятии, прошедшем под эгидой АНК, приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, ветераны и участники экспедиции «Жайық – Урал», научная и творческая интеллигенция, представители этнокультурных объединений.

За 20 лет со времени проведения первой экспедиции в 1996 году в рядах ее активных участников традиционно находятся и журналисты главной газеты страны – «Казах­станской правды». За эти годы пройдены тысячи километров как по Уралу, так и по рекам его бассейна – Сакмаре, Илеку. Кроме того, проведена огромная исследовательская работа, изданы книги, сняты телевизионные фильмы.

С 2001 года экспедиция получила статус международной. В ее составе много лет работают депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, представители политических партий, законодательной и исполнительной власти, ученые-экологи, крае­веды, археологи, историки, журналисты, студенты и учащиеся. Участники настойчиво добиваются взвешенного решения на межгосударственном уровне экологических, экономических и гуманитарных проблем бассейна Урала.

Инициатива участников экспедиции, направленная на глубокое изучение вопросов рационального использования биоресурсов этой важной водной артерии, горячо поддерживается общественностью Казахстана и России.

Приветствуя собравшихся гостей, постоянный участник экспедиции и один из ее организаторов – депутат Мажилиса Парламента III–V созывов Елена Тарасенко отметила символичность мероприятия, проходящего в исторический для страны год 25-летия Независимости и стартующего в преддверии Дня государственных символов РК.

– Мы – счастливые люди. Мы живем на своей земле, дорожим своим богатством, бережем свой край. Экспедиция проводится в двадцатый раз, и инициаторами ее стали казахстанцы. Нашу идею поддержали соседи из дружественной России – оренбуржцы. Вот уже 15 лет мы ведем совместную работу. Экспедиция способствует прежде всего сближению наших народов, укреплению дружественных связей между Казахстаном и Россией, – отметила Елена Тарасенко.

В свою очередь заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов подчеркнул, что столь мощная экспедиция, проводимая в теснейшем контакте с россиянами уже на протяжении 20 лет, имеет не только историческое, культурное, но и экологическое значение, так как направлена на улучшение экосистемы реки Урал.

– Проект очень важен также в просветительском и воспитательном плане для молодежи, которая вовлекается в экспедицию в ходе маршрута. Неоценимо ее значение и в плане подготовки к ЭКСПО-2017, – отметил Ералы Тугжанов.

Присутствовавший на мероприятии вице-губернатор Оренбургской области Павел Самсонов поблагодарил от имени руководства области Ассамблею народа Казах­стана, выразив уверенность в том, что совместная экспедиция имеет большое будущее.

На мероприятии присутствовал один их старейших ее участников – 89-летний Жайсан Акбаев из Уральска, который остается верен своему увлечению 19 лет подряд. Он отметил, что лодочная экспедиция – это выражение любви к природе в действии, а не в созерцании. К тому же участие в международном проекте необходимо использовать для поисков точек соприкосновения, сближения казахского и русского народов.

По общему мнению участников экспедиции, она помогает решать важные для регионов общие проблемы сохранения экосистемы бассейна реки Урал, богатого историко-культурного наследия, пропагандировать спорт, физическую культуру, а также способствует развитию индустрии туризма в приграничных регионах.

В рамках мероприятия в музее была развернута фотовыставка «Урал – река дружбы». Представленные в экспозиции работы освещают 20-летнюю историю экспедиции.

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