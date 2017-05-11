Отправляющую родителей просить о работе молодежь пристыдил аким района

Общество
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Фото с сайта mgorod.kz
Аким Шалкарского района Актюбинской области Бауыржан Каниев раскритиковал молодых людей, которые, по его словам, отправляют родителей или даже бабушек-пенсионерок к акиму для поиска работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Руководитель района рассказал, что к нему часто приходят люди с просьбой трудоустроить молодых родственников, в то время, когда те целыми днями спят дома.

"Я у их взрослых родителей интересуюсь, а где сам ваш внук или сын, а они, оказываются, гуляют ночами и спят до обеда. Да, мы 70 лет были на иждивении государства. И сейчас страна нас не обделяет вниманием – дают кредиты, субсидии, лизинги выдают для списания расходов. А тех, кто не пользуется, я бы назвал лентяем", – сказал Бауыржан Каниев.

Аким района привел в пример для молодых жительницу Темирского района, руководителем которого он был ранее.

"В Шубаркудуке есть бабушка, прикованная к коляске, но обеспечивающая работой 12 человек. В Шалкаре молодая девушка занимается сельским хозяйством. На данный момент в районе числятся безработными 76 человек, а самозанятое население составляет 32%", – добавил он.

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