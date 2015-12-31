​Отправят за рубеж учиться

552
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

По словам акима области Даниала Ахметова, одними из первых на стажировку за рубеж отправят онкологов и детских врачей. Он отметил, что преимущественным правом будут пользоваться также молодые специалисты со знанием иностранных языков. В продвинутых клиниках они смогут приобрести необходимые для проведения глубоких исследований на современных медицинских аппаратах навыки. На повышение квалификации молодых медиков в бюджете области на 2016 год предусмотрено около 400 млн тенге.

