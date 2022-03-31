Сенат Парламента РК на пленарном заседании ратифицировал Конвенцию о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175), передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении, целью конвенции является защита интересов работников, занятых неполное рабочее время, в части обеспечения равных прав с работниками, занятыми полный рабочий день.

Конвенция предусматривает принятие мер для обеспечения защиты трудящихся, работающих неполный рабочий день. Так, будет обеспечено право на ведение коллективных переговоров и права на деятельность в качестве представителей трудящихся, право на безопасность и гигиену труда, защиту материнства, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска по болезни. Кроме того, будет обеспечено право на оплату работы в выходные и праздничные дни, пособия по временной нетрудоспособности, недопущение дискриминации в области труда и занятий и право на прекращение трудовых отношений.

«Положения Конвенции направлены на то, чтобы переход с работы на условиях полного рабочего времени на работу на условиях неполного рабочего времени или наоборот осуществлялся добровольно», – отмечается в заключении.

Также подчеркивается, что данные положения конвенции соответствуют положениям пункта 2 статьи 24 Конституции Казахстана, в котором указано, что «каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы».

«Ратификация конвенции обеспечит дальнейшее внедрение международных стандартов в части установления неполного рабочего времени и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области.

После вступления в силу конвенция будет способствовать усилению правовой защиты граждан в сфере труда, а также содействовать росту занятости населения Казахстана, что соответствует стратегическим и программным документам Республики Казахстан», – говорится в заключении.