Экономика
"Отпустить" цены на АИ-80 и дизтопливо Правительство РК может уже в этом году
Айдар Утешев
Уже в этом году Правительство Казахстана может отказаться от регулирования цен на бензин марки АИ-80 и дизельное топливо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "31 канал". Об этом заявил министр энергетики Владимир Школьник.

"В любом случае регулирование должно быть отменено. Как только кто-то регулирует, значит что-то неправильно. Я думаю, это произойдет после того, как этот тяжелый период максимума осеннего потребления спадет, перейдем за ноябрь и к этому вопросу будем возвращаться", – сказал глава Минэнерго.

Тем временем эксперты уже успели критично отреагировать на такое решение. По их мнению, восьмидесятым бензином и дизтопливом в основном пользуются в сельских местностях. Уборочная кампания – тому очевидный пример.

"АИ-80 – это малотоннажные грузовики, городские перевозки, дизтопливо в том числе – это тоже (используют – Прим. ред.) малотоннажные грузовики, это международные перевозки, междугородние перевозки, это и железная дорога – то есть все, что связано с грузом, оно будет дорожать", – подметил председатель Ассоциации таможенных брокеров Геннадий Шестаков.

В то же время экономист Петр Своик отказ от госрегулирования, когда на рынке горючего нет конкуренции, считает грешным делом. Так как от стоимости топлива зависит почти все ценообразование: продукты питания, коммунальные услуги.

"Все поднятие цен на этом рынке – оно пойдет, во-первых, в карманы частных участников, во-вторых, частично на российский рынок денежка уйдет, и, кроме повышения цен, мы никаких дополнительных "приятностей" иметь не будем", – прокомментировал новость экономист.

Пока никто сказать точно, на сколько поднимутся цены на 80-й и дизель, не может, но известно, что стоимость напрямую зависит от цен на нефть, а они пока тоже непредсказуемы, как и сам факт отказа от госрегулирования.

Напомним, в начале сентября вице-премьер Бакытжан Сагинтаев сообщил, что Правительство оставит за собой регулирование цен на бензин марки АИ-80 и дизельное топливо.

"По бензину марки АИ-80 и дизельному топливу цены сохраняются, у нас избыток. Мы в достаточном объеме выпускаем и 80-й бензин, и дизельное топливо. Здесь проблемных вопросов нет. Бензин марки АИ-80 стоит 89 тенге, а дизельное топливо – по 99 тенге. Здесь регулирование в полном объеме остается", – сказал он.

Как известно, 4 сентября Правительство решило отказаться от регулирования цен на самые ходовые марки бензина – АИ-92 и -93. В тот же день стоимость этих марок топлива на заправках подскочила сразу на 22 тенге, то есть горючее продавалось по 130 за литр. И вот теперь участь популярных марок могут повторить АИ-80 и дизельное топливо.

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