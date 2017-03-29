​Отработали по сценарию

По словам начальника цент­ра оперативного управления силами и средствами службы пожаротушения ДЧС майора граж­данской защиты Жениса Кайнарбаева, база этого воинского формирования была выбрана не случайно. Дело в том, что большинство учений на территории областного центра проводилось в крупных административных зданиях. Но пожарным и спасателям необходимо знать, как вести себя в условиях пожара не только на гражданских, но и на военных объектах.

Согласно вводной из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар на третьем этаже солдатской казармы. Диспетчером центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения на место происшествия были направлены силы и средства гарнизона противопожарной службы Тараза. До приезда работников ДЧС армейское противопожарное подразделение эвакуировало более 220 человек.

Срочно была организована работа штаба пожаротушения и созданы два боевых участка. С личным составом успешно отработаны действия по спасению и эвакуации людей с верх­них этажей здания при помощи специальной техники и ручных лестниц, организация работы звеньев газодымозащитной службы, способы прокладки рукавных линий на верхние этажи здания и удаление продуктов горения дымососами.

Личным составом службы пожаротушения спасены девять человек, оперативная бригада медиков оказала помощь пострадавшим и организовала их транспортировку в лечебное учреждение.

Всего в учениях приняли участие 35 человек и 8 единиц техники. После их окончания сос­тоялись семинарские занятия.