Отработать конкретный алгоритм действий при осложнении паводковой ситуации поручил Смаилов

Поручения, Правительство, Другое
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Вопросы готовности центральных и местных исполнительных государственных органов к предстоящему паводковому периоду рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сообщил, что до начала активного снеготаяния в южных регионах остались считанные дни, поэтому сейчас все усилия направлены на превентивные меры и подготовку к паводку.

В целом за 2 месяца текущего года в республике построено свыше 15 км и отремонтировано около 24 км временных дамб, возведено 16 км новых дамб и свыше 41 км земляных валов вокруг населенных пунктов. Кроме того, очищено порядка 5 тысяч км каналов и арыков, свыше 8,5 тысячи водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами.

При неблагоприятном развитии паводковой ситуации в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов.

Вместе с тем для предупреждения и минимизации возможных негативных последствий от чрезвычайных ситуаций подразделения областных подсистем Государственной системы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности.

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова проинформировала об обновленных прогнозных данных на весну, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев – о подготовке дорог, мостов и водопропускных сооружений к повышенным объемам воды.

О текущей ситуации и подготовке к паводковому периоду в регионах доложили акимы Туркестанской области Дархан Сатыбалды, Жамбылской области Нуржан Нуржигитов и Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что, согласно прогнозам, в текущем году имеются большие риски паводка из-за значительного количества снега и сильного промерзания почвы.

«На сегодняшний день из населенных пунктов вывезено более 11 млн кубометров снега, однако не во всех регионах эта работа проводится на должном уровне. Акимам необходимо активизировать вывоз снега», – указал Алихан Смаилов.

По его словам, к осложнению паводковой ситуации в южных регионах привело отсутствие водоотводных каналов, арыков и защитных обвалований вокруг населенных пунктов. В результате в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях дренажные системы не справились с обильными осадками. Кроме того, в Атырау из-за резкого таяния снега и обильных осадков произошло подтопление улиц города.

«Надо оперативно провести расчистку арыков и ливневой канализации, осуществить возведение временных земляных валов и дамб. Министерству индустрии и инфраструктурного развития и акимам регионов необходимо продолжить подготовку дорог, мостов и водопропускных сооружений к повышенным объемам воды», – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что по прогнозу Казгидромета в марте температура воздуха и количество осадков в южных и восточных регионах страны ожидаются выше нормы, к чему «надо быть готовыми».

Глава Правительства поручил отработать конкретный алгоритм действий при осложнении паводковой ситуации в рамках республиканского учения «Көктем-2023», подготовить необходимые запасы взрывчатых веществ и инертных материалов, проверить готовность систем оповещения.

«Нужно также определить места дислокации дополнительных сил и средств, пункты приема на случай эвакуации населения и безопасные участки для отгона сельскохозяйственных животных», – отметил премьер-министр.

Кроме того, по его словам, требуется выработать шаги по ремонту коммунальных, частных и бесхозяйных гидротехнических сооружений, откорректировать объемы наполнения водохранилищ и при необходимости принять меры по их заблаговременному и безопасному опустошению.

«На республиканском уровне работает правительственная комиссия под руководством первого заместителя премьер-министра, которая держит ситуацию на контроле и оперативно реагирует на случаи осложнения паводков», – заключил Алихан Смаилов.

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