«Отрар» приглашает читателей

Общество
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Ее назвали «Отрар», памятуя о легенде, рассказывающей о существовавшем в домонгольские времена крупном хранилище книг, по своему масштабу уступавшем разве что знаменитой Александрийской библиотеке. Пока историки и археологи продолжают дискуссии о самом существовании книгохранилища, в Шымкенте монументальное здание, отделанное гранитом и травертином, стало настоящим украшением города.

Это первая в области библиотека, которая строилась с учетом всех современных требований для таких объектов. Она обошлась государственной казне в 700 млн. тенге. Но затраты вполне оправданы. Здесь есть книгохранилище, предусмотрены вентиляция и особый микроклимат, что скажется на сохранности книжного фонда. А он у библиотеки не маленький – более 550 тыс. экземпляров.

Значительная часть этого фонда долгое время была недоступна читателям, поскольку не имелось возможности выставить книги на всеобщее обозрение: библиотека десятилетиями арендовала приспособленные помещения, то и дело меняя свою прописку.

По информации Насии Алтаевой, директора областной универсальной библио­теки «Отрар», теперь для них созданы прекрасные условия и открыты новые возможности. Просторные читальные залы, удобные стеллажи с книгами, каталоги, расширен интернет-зал со свободным доступом к Сети. Предусмотрен и актовый зал, в котором планируется проводить крупные мероприятия, включая встречи с местными писателями.

Библиотека «Отрар» создана на базе областной библиотеки им. Пушкина, которой в следующем году исполнится 115 лет. На торжественной церемонии открытия аким области Аскар Мырзах­метов заверил, что Пушкинка тоже сохранится и после проведения капитального ремонта снова распахнет свои двери для читателя.

Проблем с книжным фондом не будет, ведь только в нынешнем году на приобретение новинок из областного бюджета выделено 121 млн. 312 тыс. тенге. Это в разы больше, чем в прошлые годы.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

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